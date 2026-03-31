От Или до Темирлана: какие имена предложили казахстанцы алматинским тигрятам и какие в итоге выбрали

Зоопарк Алматы 31 марта 2026 года поделился новостью – выбраны имена для трех тигрят, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram администрация сообщила:

"Знакомьтесь: Алан, Арлан, Тарлан. Наши маленькие амурские тигрята теперь с именами! Спасибо всем за участие".

С просьбой помочь выбрать имена для недавно родившихся питомцев зоопарк обратился накануне, 30 марта.

Казахстанцы живо откликнулись, предложив разные варианты, в том числе несколько раз упоминались и нынешние имена тигрят:

Можно назвать их, как ветра: Эби, Сайкан, Буран.

Арлан, Тарлан, Алан.

Алан, Арлан, Тарлан.

Брюс, Джеки и Чак.

Лео, Стич и Симба!

Моцарт, Бах, Бетховен.

Шерхан, Дастан и Темирлан.

Марс, Меркурий, Юпитер.

Коржик, карамелька и компот.

Я думаю, что будет лучшей идеей дать имена в честь рек, которые впадают в озеро Балхаш. Именно там раньше обитали туранские тигры: Или, Каратал, Аксу.

27 марта 2026 года стало известно, что у пары амурских тигров Бентли и Ярги родилась тройня.