События

От Или до Темирлана: какие имена предложили казахстанцы алматинским тигрятам и какие в итоге выбрали

тигрята в зоопарке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 13:57
Зоопарк Алматы 31 марта 2026 года поделился новостью – выбраны имена для трех тигрят, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram администрация сообщила:

"Знакомьтесь: Алан, Арлан, Тарлан. Наши маленькие амурские тигрята теперь с именами! Спасибо всем за участие".

С просьбой помочь выбрать имена для недавно родившихся питомцев зоопарк обратился накануне, 30 марта.

Казахстанцы живо откликнулись, предложив разные варианты, в том числе несколько раз упоминались и нынешние имена тигрят:

  • Можно назвать их, как ветра: Эби, Сайкан, Буран.
  • Арлан, Тарлан, Алан.
  • Алан, Арлан, Тарлан.
  • Брюс, Джеки и Чак.
  • Лео, Стич и Симба!
  • Моцарт, Бах, Бетховен.
  • Шерхан, Дастан и Темирлан.
  • Марс, Меркурий, Юпитер.
  • Коржик, карамелька и компот.
  • Я думаю, что будет лучшей идеей дать имена в честь рек, которые впадают в озеро Балхаш. Именно там раньше обитали туранские тигры: Или, Каратал, Аксу.

27 марта 2026 года стало известно, что у пары амурских тигров Бентли и Ярги родилась тройня.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
