От Или до Темирлана: какие имена предложили казахстанцы алматинским тигрятам и какие в итоге выбрали
Зоопарк Алматы 31 марта 2026 года поделился новостью – выбраны имена для трех тигрят, сообщает Zakon.kz.
На странице в Instagram администрация сообщила:
"Знакомьтесь: Алан, Арлан, Тарлан. Наши маленькие амурские тигрята теперь с именами! Спасибо всем за участие".
С просьбой помочь выбрать имена для недавно родившихся питомцев зоопарк обратился накануне, 30 марта.
Казахстанцы живо откликнулись, предложив разные варианты, в том числе несколько раз упоминались и нынешние имена тигрят:
- Можно назвать их, как ветра: Эби, Сайкан, Буран.
- Арлан, Тарлан, Алан.
- Алан, Арлан, Тарлан.
- Брюс, Джеки и Чак.
- Лео, Стич и Симба!
- Моцарт, Бах, Бетховен.
- Шерхан, Дастан и Темирлан.
- Марс, Меркурий, Юпитер.
- Коржик, карамелька и компот.
- Я думаю, что будет лучшей идеей дать имена в честь рек, которые впадают в озеро Балхаш. Именно там раньше обитали туранские тигры: Или, Каратал, Аксу.
27 марта 2026 года стало известно, что у пары амурских тигров Бентли и Ярги родилась тройня.
Читайте также
