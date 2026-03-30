Алматинский зоопарк обратился к казахстанцам с просьбой по поводу трех тигрят

Фото: зоопарк Алматы

Зоопарк Алматы обратился к казахстанцам с просьбой выступить авторами имен для трех новых обитателей, сообщает Zakon.kz.

В организации 30 марта 2026 года напомнили, что у пары амурских тигров Бентли и Ярги родилась тройня. "Все малыши – самцы! И теперь именно вы можете стать частью их истории. Мы ищем самые яркие, красивые и запоминающиеся имена для наших тигрят. Пишите свои варианты в комментариях. Возможно, именно ваше имя будет выбрано и останется с малышами на всю жизнь", – обратились в зоопарке к подписчикам. Лучшие варианты имен сотрудники отдела "Хищные млекопитающие" выберут для своих подопечных. Ранее в зоопарке Алматы объяснили "вызывающее" поведение льва.

