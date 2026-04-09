События

Бэби-бум в зоопарке Алматы: новые фото и реакция казахстанцев на просьбу о трех кенгурятах

кенгуру, детеныш, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 17:43 Фото: Instagram/almatyzoo и almatymadeniet
Администрация зоопарка Алматы сегодня, 9 апреля 2026 года, опубликовала новые фотографии трех кенгурят, а казахстанцы предложили разные варианты имен для них, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Алматинском зоопарке произошло радостное событие – сразу три кенгуренка появились на свет у разных пар животных. Два малыша родились у серых кенгуру (Лорд и Лара, Тик и Линда), а еще один – у рыжих кенгуру Мартина и Марты.

"Интересный факт: рождение кенгурят практически невозможно заметить. Они появляются на свет совсем крошечными (всего несколько сантиметров!), после чего сразу перебираются в сумку мамы и продолжают расти там. Поэтому о пополнении мы узнаем только тогда, когда малыш начинает выглядывать из сумки", – говорится под новыми фото кенгурят, опубликованными в Instagram зоопарка Алматы в четверг.

Отмечается, что пол одного кенгуренка уже известен – это самец, а вот у двух других пока остается загадкой.

"По традиции объявляем мини-конкурс. Предлагайте имена для наших малышей в комментариях! Для двух кенгурят – универсальные, так как пол еще не определен. Ждем ваши варианты", – добавила администрация Алматинского зоопарка, обращаясь к казахстанцам.

Ответа ждать долго не пришлось. Пользователи Казнета поздравили зоопарк Алматы с пополнением и накидали варианты имен для кенгурят:

  • "Как мило".
  • "Сладкие такие".
  • "Какая прелесть!"
  • "Кико, Лулу, Сидни".
  • "Сидней, Оззи, Тико".
  • "Эрих, Мария, Ремарк".
  • "Граф, Монте и Кристо".
  • "Карл, Клара и Карлито".
  • "Алғыр, Жұлғыр, Желқұйын".
  • "Кенгуру – милые животные".
  • "Че-то они большие какие-то".
  • "Кай, Рон, Зик; Луна, Сави, Мари".
  • "Лаки, Луна, Молли, Барон, Тея, Марта".
  • "Мальчик: Скок, Прыгун, Марсик. Девочка: Луна, Майя, Лапка".
  • "Самцам – Айдар, Айбар, Айболат, самкам – Айнұр, Айгүл, Айару".
  • "С пополнением вас! Еще малыши родились! Хорошее начало года".
  • "Джедай, Монро, Маррокан или Гарри, Рон, Гермиона или Али, Ами, Аси".
  • "Малыша Мартина и Марты – Марти. У Тика и Линды – Хоп, а у Лорда и Лары – Лаки".
  • "Сидней мальчика можно назвать или в честь другого австралийского города назвать Маккай. У меня с фантазией плохо, поэтому лучше приду посмотреть на кенгурят".

Зоопарк Алматы вновь обратился к казахстанцам из-за амурских тигрят

27 марта 2026 года стало известно, что в Алматинском зоопарке родилась тройня амурских тигров. Позднее зоопарк обратился к казахстанцам с просьбой помочь выбрать имена для них. О том, какие имена предложили казахстанцы алматинским тигрятам и какие в итоге выбрали, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
