Бэби-бум в зоопарке Алматы: новые фото и реакция казахстанцев на просьбу о трех кенгурятах
Ранее сообщалось, что в Алматинском зоопарке произошло радостное событие – сразу три кенгуренка появились на свет у разных пар животных. Два малыша родились у серых кенгуру (Лорд и Лара, Тик и Линда), а еще один – у рыжих кенгуру Мартина и Марты.
"Интересный факт: рождение кенгурят практически невозможно заметить. Они появляются на свет совсем крошечными (всего несколько сантиметров!), после чего сразу перебираются в сумку мамы и продолжают расти там. Поэтому о пополнении мы узнаем только тогда, когда малыш начинает выглядывать из сумки", – говорится под новыми фото кенгурят, опубликованными в Instagram зоопарка Алматы в четверг.
Отмечается, что пол одного кенгуренка уже известен – это самец, а вот у двух других пока остается загадкой.
"По традиции объявляем мини-конкурс. Предлагайте имена для наших малышей в комментариях! Для двух кенгурят – универсальные, так как пол еще не определен. Ждем ваши варианты", – добавила администрация Алматинского зоопарка, обращаясь к казахстанцам.
Ответа ждать долго не пришлось. Пользователи Казнета поздравили зоопарк Алматы с пополнением и накидали варианты имен для кенгурят:
- "Как мило".
- "Сладкие такие".
- "Какая прелесть!"
- "Кико, Лулу, Сидни".
- "Сидней, Оззи, Тико".
- "Эрих, Мария, Ремарк".
- "Граф, Монте и Кристо".
- "Карл, Клара и Карлито".
- "Алғыр, Жұлғыр, Желқұйын".
- "Кенгуру – милые животные".
- "Че-то они большие какие-то".
- "Кай, Рон, Зик; Луна, Сави, Мари".
- "Лаки, Луна, Молли, Барон, Тея, Марта".
- "Мальчик: Скок, Прыгун, Марсик. Девочка: Луна, Майя, Лапка".
- "Самцам – Айдар, Айбар, Айболат, самкам – Айнұр, Айгүл, Айару".
- "С пополнением вас! Еще малыши родились! Хорошее начало года".
- "Джедай, Монро, Маррокан или Гарри, Рон, Гермиона или Али, Ами, Аси".
- "Малыша Мартина и Марты – Марти. У Тика и Линды – Хоп, а у Лорда и Лары – Лаки".
- "Сидней мальчика можно назвать или в честь другого австралийского города назвать Маккай. У меня с фантазией плохо, поэтому лучше приду посмотреть на кенгурят".
Материал по теме
27 марта 2026 года стало известно, что в Алматинском зоопарке родилась тройня амурских тигров. Позднее зоопарк обратился к казахстанцам с просьбой помочь выбрать имена для них. О том, какие имена предложили казахстанцы алматинским тигрятам и какие в итоге выбрали, можете узнать здесь.