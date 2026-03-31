Мужчина надругался над девочкой по пути из школы в Уральске – дело дошло до суда

В Уральске в суд передано уголовное дело о резонансном нападении на 10-летнюю девочку. Перед судом предстанет злоумышленник, обвиняемый в насильственных действиях и покушении на убийство несовершеннолетней, сообщает Zakon.kz

Как пишет издание "Мой город", 31 марта 2026 года стало известно о том, что в отношении молодого человека, который душил и изнасиловал 10-летнюю девочку, завершено досудебное расследование и дело передано в суд.

Дата начала предварительных слушаний пока не назначена.

30 сентября 2025 года в социальной сети распространилась информация о том, что на 10-летнюю девочку напал сзади неизвестный мужчина, душил ее, а после изнасиловал. Позже в мессенджере распространилась ориентировка, в которой отмечалось, что за особо тяжкое преступление разыскивается мужчина азиатской внешности, возрастом 20-25 лет.

Полицейским удалось задержать подозреваемого 1 октября 2025 года. Он был водворен в изолятор временного содержания. Ему вменяется обвинение "совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетней".