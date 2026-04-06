Казахстанцам сообщили хорошие новости о новой дороге в Узбекистан

В Туркестанской области состоялся официальный запуск строительства автодороги республиканского значения "Обход города Сарыагаш", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства транспорта за 6 апреля 2026 года, строительство обхода Сарыагаша позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, снизить нагрузку на городскую сеть дорог и значительно ускорить движение в направлении Узбекистана.

"Проект предусматривает строительство современной автодороги I-а технической категории с четырехполосным движением протяженностью 102,6 километра", – уточнили специалисты.

Также в ведомстве добавили, что дорога соответствует современным международным стандартам и создает условия для бесперебойного и безопасного движения транспорта.

Немного ранее сообщалось, что с 3 апреля 2026 года в Алматы временно изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов. Ограничения связаны с проведением работ по строительству сетей водоснабжения и канализации в Жетысуском районе.