#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Казахстанцам сообщили хорошие новости о новой дороге в Узбекистан

техника, рабочие, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 11:15 Фото: gov.kz
В Туркестанской области состоялся официальный запуск строительства автодороги республиканского значения "Обход города Сарыагаш", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства транспорта за 6 апреля 2026 года, строительство обхода Сарыагаша позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, снизить нагрузку на городскую сеть дорог и значительно ускорить движение в направлении Узбекистана.

"Проект предусматривает строительство современной автодороги I-а технической категории с четырехполосным движением протяженностью 102,6 километра", – уточнили специалисты.

Также в ведомстве добавили, что дорога соответствует современным международным стандартам и создает условия для бесперебойного и безопасного движения транспорта.

Немного ранее сообщалось, что с 3 апреля 2026 года в Алматы временно изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов. Ограничения связаны с проведением работ по строительству сетей водоснабжения и канализации в Жетысуском районе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: