Казахстанцам сообщили хорошие новости о новой дороге в Узбекистан
В Туркестанской области состоялся официальный запуск строительства автодороги республиканского значения "Обход города Сарыагаш", сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства транспорта за 6 апреля 2026 года, строительство обхода Сарыагаша позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, снизить нагрузку на городскую сеть дорог и значительно ускорить движение в направлении Узбекистана.
"Проект предусматривает строительство современной автодороги I-а технической категории с четырехполосным движением протяженностью 102,6 километра", – уточнили специалисты.
Также в ведомстве добавили, что дорога соответствует современным международным стандартам и создает условия для бесперебойного и безопасного движения транспорта.
Немного ранее сообщалось, что с 3 апреля 2026 года в Алматы временно изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов. Ограничения связаны с проведением работ по строительству сетей водоснабжения и канализации в Жетысуском районе.
Читайте также
