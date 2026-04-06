Сможет ли Жаксылык Омар выйти на свободу по УДО и амнистии – заявление прокуратуры

В прокуратуре Усть-Каменогорска выступили с важным заявлением после приговора бывшему первому заместителю акима Восточно-Казахстанской области Жаксылыку Омару, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в надзорном органе, Межрайонный суд по уголовным делам Усть-Каменогорска признал Жаксылыка Омара виновным в совершении ряда коррупционных правонарушений, в частности, в мошенничестве с использованием служебного положения, а также в получении взятки.

"Указанные деяния в соответствии с законодательством РК относятся к категории коррупционных преступлений и посягают на основы государственной службы и доверие общества. Государственным обвинением запрошено максимально возможное наказание, предусмотренное законом с учетом сокращенного порядка рассмотрения дела. Суд согласился с данной позицией и назначил наказание в полном объеме, приговорив подсудимого к 6 годам лишения свободы. В силу требований действующего уголовного законодательства РК акты амнистии и нормы об условно-досрочном освобождении не подлежат применению к лицам, осужденным за коррупционные преступления", – заявили в прокуратуре Усть-Каменогорска 5 апреля 2026 года.

Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами процесса.

Информация о задержании первого замакима ВКО Жаксылыка Омара появилась в социальных сетях 13 февраля 2026 года. В этот же день на нее отреагировали в пресс-службе акимата региона. 18 февраля в КНБ сообщили, что в отношении чиновника проводится расследование.

Жаксылык Омар должность первого заместителя акима ВКО занимал с апреля 2025 года. До этого, с декабря 2024 года, он был советником акима ВКО. А еще раньше, с августа 2018 года по ноябрь 2024-го, занимал должность акима Усть-Каменогорска.