Грандиозная кража у государства 2,5 млрд тенге: осуждены сразу 30 предпринимателей и госслужащих

В Костанае вынесен приговор в отношении 30 человек, обвиненных в целой серии преступлений, сообщает Zakon.kz.

В числе подсудимых – директор ТОО "BEEFSTREAM" и ТОО "BEEF EXPORT GROUP", сотрудники ТОО "BEEF EXPORT GROUP", директора других ТОО, главы крестьянских хозяйств (КХ), индивидуальный предприниматель, ветеринарные врачи и сотрудники ГУ "Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата области" (УСХ).

По данным пресс-службы Костанайского областного суда от 7 апреля 2026 года, действия подсудимых квалифицированы как уклонение от уплаты налогов ТОО, создание, руководство и участие в организованной группе, хулиганство; применение насилия в отношении представителя власти; хищение бюджетных средств на сумму свыше 2,5 млрд тенге, легализация средств, добытых преступным путем, незаконное предпринимательство, получение и дача взятки, подделка ветеринарных справок и иные составы преступлений.

Согласно обвинительному акту, с декабря 2021 года по июнь 2023 года подсудимые провернули схему хищения государственных субсидий на общую сумму более 2,5 млрд тенге, выделенных на развитие животноводства и мясопереработки. В частности:

хищение инвестиционных субсидий на сумму 1 197 500 000 тенге, выделенных государством в возмещение 25% на постройку мясокомбината ТОО "BEEF EXPORT GROUP". Подлежащее субсидированию производство должно было иметь мощность не менее 1 500 голов скота в сутки, однако мясокомбинат фактически этому критерию не соответствовал, а документы по мощности были подделаны и получены обманным путем;

хищение субсидий на сумму более 354 млн тенге, выделенных крестьянским хозяйствам на развитие животноводства. Крестьянские хозяйства должны были сдавать скот на мясокомбинат ТОО "BEEF EXPORT GROUP" по строго определенным критериям по полу, возрасту, весу и другим параметрам. За это государством для стимулирования животноводства крестьянам выделялись субсидии.

"Однако крестьяне, заранее договорившись с сотрудниками мясокомбината, сдавали скот, не соответствующий критериям, а сотрудники мясокомбината подгоняли их по документам под нужные параметры. Сдавался скот, существующий только по документам, а сотрудники мясокомбината оформляли его как реальный, составляя для этого все нужные документы. После этого крестьяне подавали заявку на получение субсидий в Управление сельского хозяйства области, а после ее одобрения деньги делили на заранее оговоренных условиях с мясокомбинатом и ветврачами", – раскрыли схему в суде.

хищение субсидий на сумму 1 млрд 25 млн тенге, выделенных мясоперерабатывающему предприятию ТОО "BEEF EXPORT GROUP", за реализованное фиктивное мясо говядины. На субсидии за сданный "воздушный" скот крестьяне не претендовали, а получали от завода по 8-10 тысяч тенге за одну фиктивную голову.

Государственный обвинитель просил для подсудимых назначить наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 13 лет. Кроме того, прокурор просил завод и оборудование конфисковать в доход государства, а также взыскать в доход государства как добытые преступным путем изъятые 1,3 млн долларов США и более 600 млн тенге со счета ТОО "BEEF EXPORT GROUP", на который был наложен арест.

В суде некоторые подсудимые полностью не признали вину, часть – признали вину частично.

Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание:

директору ТОО "BEEFSTREAM" и ТОО "BEEF EXPORT GROUP" окончательно в виде 14 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

директору ТОО "К." по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

бухгалтеру ТОО "BEEF EXPORT GROUP" по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет.

самозанятая подсудимая по совокупности уголовных правонарушений окончательно получила наказание в виде 9 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

директору ТОО по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

сотруднику ветеринарный станции окончательно к отбытию назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, а также с лишением права занимать должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 10 лет.

заместителю директора ТОО "BEEF EXPORT GROUP" по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

сотруднику ТОО "BEEF EXPORT GROUP" по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

главе КХ – 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности и предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства сроком на 10 лет.

главе КХ по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено 10 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности и предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства сроком на 10 лет.

ветеринарному врачу окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности в государственных и коммерческих организациях на 10 лет.

главе КХ назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности и предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства сроком на 10 лет.

главе КХ назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности и предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства сроком на 10 лет.

сотруднику УСХ назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

рабочему ТОО "BEEF EXPORT GROUP" наказание сокращено на одну пятую часть и определено к отбытию 3 года 2 месяца 12 дней лишения свободы.

главам КХ С., И., А., К., сотруднику УСХ Ж., ИП С. и Сб. назначено наказание в виде лишения свободы сроками от 2 лет до 5 лет, с применением закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" и сокращением сроков до 1 года – 4 лет. В соответствии со ст.63 УК РК данные наказании считаются условным. Также назначены дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и коммерческих организациях, а также заниматься предпринимательской деятельностью.

Главе КХ С., ветеринарным врачам Ә., Д., М., М., У. назначено наказание в виде ограничения свободы. В связи с применением закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" они освобождены от отбытия основного наказания.

Специалисту УСХ назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Наказание отсрочено на 5 лет, до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Ветеринарный врач признан виновным по трем статьям и уголовное дело в отношении него прекращено в связи с его смертью.

Заявленные гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Наложенные аресты на имущества осужденных сохранены до исполнения приговора в части гражданских исков.

Арестованные денежные средства в сумме 1,3 млн долларов США, более 4 тыс. евро и более 600 млн тенге, находящиеся на банковском счете ТОО "BEEF EXPORT GROUP" (всего более 1,2 млрд тенге), обращены в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

