Спускается вниз головой: крупнейший парк Казахстана показал одинокого хищника

соболь, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 10:06
Администрация Катон-Карагайского национального парка – крупнейшего парка Казахстана – 8 апреля 2026 года опубликовала фото одного из самых ловких и осторожных обитателей хвойных лесов. Речь идет о соболе, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, соболь отлично чувствует себя на деревьях: может спускаться с дерева головой вниз – на это способны очень немногие животные.

Его суставы на задних лапах настолько гибкие, что ступни могут поворачиваться, обеспечивая крепкое сцепление с корой.

Также известно, что это хищник с активным характером – он охотится на мелких грызунов, птиц, иногда не откажется от ягод и орехов.

"Соболи – одиночки. Встречаются они в основном только в период размножения. Самка приносит потомство обычно раз в год – весной", – отмечают специалисты.

Катон-Карагайский национальный парк – крупнейший парк Казахстана (643 477 га), основанный в 2001 году в Восточно-Казахстанской области. Включен в список наследия ЮНЕСКО, славится горой Белухой, Рахмановскими ключами и лечебными пантолечебницами.

7 апреля 2026 года администрация государственного национального природного парка (ГНПП) "Чарын" поделилась очередным видео фотоловушки. На этот раз главным его героем стала туркестанская рысь. Специалисты подчеркивают, что рысь – крайне осторожное, скрытное и редко встречающееся в природе животное.

Анастасия Московчук
Читайте также
Один из самых загадочных хищников Казахстана попался в горах Катон-Карагая
16:12, 24 декабря 2025
Один из самых загадочных хищников Казахстана попался в горах Катон-Карагая
Крошечная жемчужина крупнейшего парка Казахстана: что о ней известно
12:49, 22 декабря 2025
Крошечная жемчужина крупнейшего парка Казахстана: что о ней известно
Мед на дереве и счастливый соболь – редкие кадры показали в нацпарке Казахстана
13:31, 31 декабря 2025
Мед на дереве и счастливый соболь – редкие кадры показали в нацпарке Казахстана
Последние
Популярные
Читайте также
Наставник "Ордабасы" поделился своим впечатлением от триллера в матче Кубка Казахстана
09:55, Сегодня
Наставник "Ордабасы" поделился своим впечатлением от триллера в матче Кубка Казахстана
Аналитики оценили шансы Бублика на выход в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло
09:39, Сегодня
Аналитики оценили шансы Бублика на выход в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло
Главный тренер "Елимая" дал оценку разгромной победе над "Тураном" в Кубке Казахстана
09:15, Сегодня
Главный тренер "Елимая" дал оценку разгромной победе над "Тураном" в Кубке Казахстана
Фанаты "Атырау" "зарядили" оскорбительную кричалку об Искакове на матче Кубка РК
08:46, Сегодня
Фанаты "Атырау" "зарядили" оскорбительную кричалку об Искакове на матче Кубка РК
