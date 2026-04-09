Спускается вниз головой: крупнейший парк Казахстана показал одинокого хищника

Администрация Катон-Карагайского национального парка – крупнейшего парка Казахстана – 8 апреля 2026 года опубликовала фото одного из самых ловких и осторожных обитателей хвойных лесов. Речь идет о соболе, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, соболь отлично чувствует себя на деревьях: может спускаться с дерева головой вниз – на это способны очень немногие животные.

Его суставы на задних лапах настолько гибкие, что ступни могут поворачиваться, обеспечивая крепкое сцепление с корой.

Также известно, что это хищник с активным характером – он охотится на мелких грызунов, птиц, иногда не откажется от ягод и орехов.

"Соболи – одиночки. Встречаются они в основном только в период размножения. Самка приносит потомство обычно раз в год – весной", – отмечают специалисты.

Катон-Карагайский национальный парк – крупнейший парк Казахстана (643 477 га), основанный в 2001 году в Восточно-Казахстанской области. Включен в список наследия ЮНЕСКО, славится горой Белухой, Рахмановскими ключами и лечебными пантолечебницами.

7 апреля 2026 года администрация государственного национального природного парка (ГНПП) "Чарын" поделилась очередным видео фотоловушки. На этот раз главным его героем стала туркестанская рысь. Специалисты подчеркивают, что рысь – крайне осторожное, скрытное и редко встречающееся в природе животное.