Токаев поздравил Дину Исламбекову и Надежду Рябец
Сегодня, 9 апреля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к Дине Исламбековой и Надежде Рябец, которые стали чемпионками Азии по боксу, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Telegram-канала советника – пресс-секретаря президента РК Айбека Смадиярова:
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Дину Исламбекову и Надежду Рябец с получением почетных званий чемпионок Азии по боксу. В поздравлении отмечается, что спортсменки показали высокий уровень мастерства, волю к победе и патриотизм. Президент пожелал членам национальной сборной побед на предстоящих чемпионатах мира и Олимпиаде в Лос-Анджелесе".
Ранее сообщалось, что Надежда Рябец (80 кг) принесла Казахстану первое "золото" чемпионата Азии-2026 по боксу.
Позднее второе "золото" ЧА завоевала казахстанка Дина Исламбекова (+80 кг).
В итоге казахстанские боксерши заняли второе место в командном зачете ЧА-2026.
