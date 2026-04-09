События

Токаев поздравил Дину Исламбекову и Надежду Рябец

Фото: akorda.kz
Сегодня, 9 апреля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к Дине Исламбековой и Надежде Рябец, которые стали чемпионками Азии по боксу, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала советника – пресс-секретаря президента РК Айбека Смадиярова:

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Дину Исламбекову и Надежду Рябец с получением почетных званий чемпионок Азии по боксу. В поздравлении отмечается, что спортсменки показали высокий уровень мастерства, волю к победе и патриотизм. Президент пожелал членам национальной сборной побед на предстоящих чемпионатах мира и Олимпиаде в Лос-Анджелесе".

Ранее сообщалось, что Надежда Рябец (80 кг) принесла Казахстану первое "золото" чемпионата Азии-2026 по боксу.

Позднее второе "золото" ЧА завоевала казахстанка Дина Исламбекова (+80 кг).

В итоге казахстанские боксерши заняли второе место в командном зачете ЧА-2026.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
