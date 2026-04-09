Надежда Рябец принесла Казахстану первое "золото" ЧА-2026 по боксу

9 апреля представитель женской сборной Казахстана по боксу Надежда Рябец (80 кг) стала чемпионкой Азии 2026 года. Тем самым она положила первую награду высшей пробы в копилку казахстанской команды на этом турнире, сообщает Zakon.kz.

Для своего успеха Надежда Рябец без особых проблем разобралась с Рухшоной Парпиевой из Узбекистана.

С каждым раундом Рябец наращивала свое преимущество, что даже судьи не смогли ничего поделать и подняли руку нашей боксерше.

В эти минуты на ринг Улан-Батора поднялась и боксирует за "золото" турнира еще один член женской сборной Казахстана – Дина Исламбекова (+80 кг).

Ранее Бахыт Сейдиш завоевала "серебро" азиатского чемпионата.

Вслед за женщинами за высшие награды ЧА-2026 завтра поспорят пять наших мужчин.