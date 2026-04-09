Надежда Рябец принесла Казахстану первое "золото" ЧА-2026 по боксу
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
9 апреля представитель женской сборной Казахстана по боксу Надежда Рябец (80 кг) стала чемпионкой Азии 2026 года. Тем самым она положила первую награду высшей пробы в копилку казахстанской команды на этом турнире, сообщает Zakon.kz.
Для своего успеха Надежда Рябец без особых проблем разобралась с Рухшоной Парпиевой из Узбекистана.
С каждым раундом Рябец наращивала свое преимущество, что даже судьи не смогли ничего поделать и подняли руку нашей боксерше.
В эти минуты на ринг Улан-Батора поднялась и боксирует за "золото" турнира еще один член женской сборной Казахстана – Дина Исламбекова (+80 кг).
Ранее Бахыт Сейдиш завоевала "серебро" азиатского чемпионата.
Вслед за женщинами за высшие награды ЧА-2026 завтра поспорят пять наших мужчин.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript