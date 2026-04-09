Дина Исламбекова с двумя нокдаунами стала чемпионкой Азии по боксу

В Улан-Баторе (Монголия) завершился чемпионат Азии-2026 по боксу среди женщин, в последнем поединке которого казахстанка Дина Исламбекова выдала прекрасный бой и одержала победу на этом турнире, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка в финале весовой категории свыше 80 килограммов сражалась против Алфии Патхан (Индия).

Наша боксерша с первых минут встречи захватила преимущество и вскоре отправила соперницу в нокдаун.

А в третьем раунде Дина еще раз повторила свою комбинацию, и арбитр снова открыл счет. Спустя секунды Исламбекова была объявлена чемпионкой Азии.

Таким образом, Дина Исламбекова положила в копилку казахстанской женской дружины вторую награду высшего достоинства.

Чуть ранее "золотом" азиатского первенства отличилась Надежда Рябец.

Также нужно отметить "серебро" нынешнего турнира в активе Бахыт Сейдиш.

Бронзовые медали ЧА-2026 на Родину привезут Айгерим Саттыбаева и Валентина Хальзова.