Спорт

Дина Исламбекова с двумя нокдаунами стала чемпионкой Азии по боксу

Бокс Чемпионка Азии, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 13:11 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В Улан-Баторе (Монголия) завершился чемпионат Азии-2026 по боксу среди женщин, в последнем поединке которого казахстанка Дина Исламбекова выдала прекрасный бой и одержала победу на этом турнире, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка в финале весовой категории свыше 80 килограммов сражалась против Алфии Патхан (Индия).

Наша боксерша с первых минут встречи захватила преимущество и вскоре отправила соперницу в нокдаун.

А в третьем раунде Дина еще раз повторила свою комбинацию, и арбитр снова открыл счет. Спустя секунды Исламбекова была объявлена чемпионкой Азии.

Таким образом, Дина Исламбекова положила в копилку казахстанской женской дружины вторую награду высшего достоинства.

Чуть ранее "золотом" азиатского первенства отличилась Надежда Рябец.

Также нужно отметить "серебро" нынешнего турнира в активе Бахыт Сейдиш.

Бронзовые медали ЧА-2026 на Родину привезут Айгерим Саттыбаева и Валентина Хальзова.

Куандык Шынасилов
Махмуд Сабырхан вырвал победу и прошел в полуфинал чемпионата Азии
Торехан Сабырхан пробился в финал ЧА-2026 по боксу
Казахстанская боксерша "ликвидировала" соперницу за место в финале чемпионата Азии
"Иртыш" выступил с заявлением после технической победы над SD Family в Кубке Казахстана
Казахстан неожиданно превзошёл Узбекистан на чемпионате Азии по боксу
Новоиспечённая чемпионка Азии по боксу из Казахстана оценила свою победу над узбечкой
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
