Дина Исламбекова с двумя нокдаунами стала чемпионкой Азии по боксу
В Улан-Баторе (Монголия) завершился чемпионат Азии-2026 по боксу среди женщин, в последнем поединке которого казахстанка Дина Исламбекова выдала прекрасный бой и одержала победу на этом турнире, сообщает Zakon.kz.
Казахстанка в финале весовой категории свыше 80 килограммов сражалась против Алфии Патхан (Индия).
Наша боксерша с первых минут встречи захватила преимущество и вскоре отправила соперницу в нокдаун.
А в третьем раунде Дина еще раз повторила свою комбинацию, и арбитр снова открыл счет. Спустя секунды Исламбекова была объявлена чемпионкой Азии.
Таким образом, Дина Исламбекова положила в копилку казахстанской женской дружины вторую награду высшего достоинства.
Чуть ранее "золотом" азиатского первенства отличилась Надежда Рябец.
Также нужно отметить "серебро" нынешнего турнира в активе Бахыт Сейдиш.
Бронзовые медали ЧА-2026 на Родину привезут Айгерим Саттыбаева и Валентина Хальзова.
Читайте также
