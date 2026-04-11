#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
473.13
554.08
6.13
События

В Астане, Алматы и еще нескольких городах ожидаются НМУ

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей шести городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 11 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

11 апреля в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Астана, Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее проблему смога в Астане прокомментировали в Минэнерго.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
