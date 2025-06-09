Обед Чингисхана, родник Шокана Уалиханова и Поющий бархан: что еще скрывает Нацпарк "Алтын-Эмель"

Лето – пора отпусков, а значит, есть возможность отправиться в путешествие по неизведанным местам. К примеру, область Жетысу изобилует уникальными природными объектами, которые с удовольствием посещают казахстанцы и иностранные туристы, сообщает Zakon.kz.

Одним из таких объектов является Национальный парк "Алтын-Эмель". На его территории есть пески, оазисы, родники с целебной водой, бескрайние степи с редкими растениями и горы, уходящие за горизонт. Здесь обитают 70 видов млекопитающих и 260 видов птиц, встреча с которыми может быть незапланированной. Многие из них занесены в Красную книгу Казахстана. При желании за один день здесь можно проехать два туристических маршрута, главное, чтобы техника была рассчитана на бездорожье.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Поселок Басши

Все маршруты в Нацпарке начинаются из поселка Басши. За пределами этого населенного пункта асфальт плавно переходит в грунтовку, и до возвращения нужно быть готовым к пыли, тряске и в то же время к массе восторженных впечатлений.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Первое, что поражает воображение, – бескрайняя степь и открытый горизонт на все 360 градусов. В начале июня здесь еще можно встретить цветущие растения. Одни выросли в местах, где долго сохранялась влага, иногда среди камышей. Другие, как перекати-поле, предстают взору белыми, розовыми или лиловыми шарами. Явление это редкое, так как цветет заповедник совсем недолго, потом ветер будет катать уже сухие колючие шары по всей степи.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Горы Актау

Первая цель путешествия – горы Актау. До них от поселка Басши предстоит преодолеть 75 километров. Хотя их название в переводе с казахского звучит как "белые горы", на самом деле они разноцветные. Здесь преобладают все оттенки желтого, красного, коричневого и бордового цветов.

Они напоминают марсианские пейзажи. Ученые доказали, что когда-то на их месте был океан Тетис, поэтому их структура – осадочные породы. Сейчас это окаменевшая глина и мел. Скудную растительность здесь можно встретить только внизу, сами же холмы абсолютно безжизненны. На одни можно взобраться, другие – неприступны.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Горы Катутау

Горы Катутау расположены в восточной части Нацпарка "Алтын-Эмель", в 25 км от гор Актау. Их название с казахского переводят по-разному: "мрачные", "пустые", "застывшие". Последнее наиболее актуально, так как они имеют вулканическое происхождение. Среди песков можно увидеть множество выступающих на поверхность красно-коричневых камней причудливой формы, в нишах которых животные находят убежище в палящий зной. Но больше всего привлекает центральная композиция, созданная природой много веков назад. За миллионы лет ветры и дожди "внесли" свою лепту в их неповторимый образ. Эти горы невысокие, и полазать по ним – сплошное удовольствие.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Урочище Косбастау

До 700-летней ивы, растущей в урочище Косбастау, предстоит проехать еще 30 километров. Если быть точным, то это не ива, а верба. Ее высота около 20 метров, а ветки, давно превратившиеся в массивные стволы, под собственной тяжестью раскинулись по земле и двум ее "дочкам", возраст которых около 300 лет.

Гигантское дерево считают священным, поэтому с него нельзя срывать даже листик. Также существует предание, что под ним отдыхал Чингисхан. Причудливость формы ствола и веток ученые объясняют генной и хромосомной мутацией, вызванной подземными радоновыми водами. В этом оазисе приятно отдохнуть после длительного пути.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Ошактас

Чтобы выехать на другой маршрут, нужно вернуться к поселку Басши. Следующее направление – Поющий бархан, до которого предстоит преодолеть около 30 километров. По пути к нему находится еще один интересный объект – Ошактас.

Когда-то на этом месте было пять каменных стел, но к настоящему времени устояли только три. Легенда гласит, что здесь, в долине гор Калкан, в 1219 году останавливался на отдых Чингисхан. Чтобы быстро накормить его войско, были установлены эти большие камни, на которых держался огромный казан.

Еще есть версия, что зажженный костер на них был сигналом о приближении врага. Некоторые историки не согласны с этими данными, так как считают, что такие двухметровые глыбы (менгиры) появились здесь еще в VIII-VI веках до нашей эры и имеют сакральное значение.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Родник Шокана Уалиханова

Следующая точка на маршруте – родник Шокана Уалиханова, хорошо спрятавшийся среди густых зарослей туранги. Его в 1858 году во время экспедиции по Кашгарии обнаружил сам Уалиханов. Он упомянул о нем в своих заметках, а народ, приписав ему целебные свойства, стал считать его святым. Впрочем, ученые, исследовавшие состав воды, сочли ее очень мягкой и высокоминерализированной. Только сейчас в жаркие месяцы родник пересыхает.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Поющий бархан

Величественный и загадочный Поющий бархан, скрывающийся между большим и малым Калканами, предстает взору путешественников неожиданно. Он особенно красив в лучах заходящего солнца, когда свет мягкий, а краски теплые. Его длина около трех километров, высота – 150 метров. При ветре он издает звук, похожий на гул реактивного самолета, сначала далекий, а потом нарастающий.

Над разгадкой этого феномена до сих пор бьются великие умы, но безрезультатно. Есть ряд версий, но нет окончательного вывода. Еще один феномен Поющего бархана – его неизменная форма. Ни сильные ветры, дующие на протяжении пяти тысяч лет, ни другие природные аномалии ни на дюйм не сдвинули его с места и не изменили внешний вид.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Природа Казахстана славится своим разнообразным природным ландшафтом. В стране можно встретить как горные вершины, так и бескрайние степи и лазурные озера. Корреспонденты рассказали об удивительных местах, которые обязательно нужно посетить каждому туристу.

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