Недоношенная малышка весом 1,5 кг выжила после 56 дней в реанимации и выиграла битву за жизнь в Алматы
В городском перинатальном центре №2 Алматы появилась на свет раньше срока девочка с весом всего 1450 граммов. В течение 56 дней маленькая пациентка находилась под пристальным контролем врачей, сообщает Zakon.kz.
Первые 28 дней она провела в реанимации, где специалисты боролись за каждое дыхание и каждый грамм ее веса, еще 28 дней – в отделении патологии новорожденных.
Об этом удивительном чуде рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения страны 7 апреля 2026 года.
Известно, что малышка прошла через искусственную вентиляцию легких и респираторную поддержку СИПАП, постепенно учась дышать самостоятельно, набирать вес и жить.
Сейчас девочка выписана домой с весом 2100 граммов.
"Она самостоятельно дышит, питается и прошла все необходимые обследования – без отклонений".Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
