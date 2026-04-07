Недоношенная малышка весом 1,5 кг выжила после 56 дней в реанимации и выиграла битву за жизнь в Алматы

В городском перинатальном центре №2 Алматы появилась на свет раньше срока девочка с весом всего 1450 граммов. В течение 56 дней маленькая пациентка находилась под пристальным контролем врачей, сообщает Zakon.kz.

Первые 28 дней она провела в реанимации, где специалисты боролись за каждое дыхание и каждый грамм ее веса, еще 28 дней – в отделении патологии новорожденных.

Об этом удивительном чуде рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения страны 7 апреля 2026 года.

Известно, что малышка прошла через искусственную вентиляцию легких и респираторную поддержку СИПАП, постепенно учась дышать самостоятельно, набирать вес и жить.

Сейчас девочка выписана домой с весом 2100 граммов.

Фото: gov.kz

"Она самостоятельно дышит, питается и прошла все необходимые обследования – без отклонений". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

