Осужден сотрудник колонии в Павлодаре, который брал взятки и тратил их на ставки в букмекерских конторах

В Павлодаре сотрудник исправительного учреждения, страдающий игровой зависимостью, осужден за коррупционное преступление – получение взятки, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 15 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области:

"Прокурорами установлены незаконные переводы осужденными должностному лицу за вынесение положительного решения о замене осужденным неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания и пронос мобильных телефонов вопреки правилам внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы. Полученные незаконные средства им расходовались на ставки в букмекерских конторах".

Судом ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания капитана юстиции.

"Приговор не вступил в законную силу". Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области

Ранее сообщалось, что азартные игры стоили работы 36 госслужащим, включая руководителей в центре Казахстана.