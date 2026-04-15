Осужден сотрудник колонии в Павлодаре, который брал взятки и тратил их на ставки в букмекерских конторах
В Павлодаре сотрудник исправительного учреждения, страдающий игровой зависимостью, осужден за коррупционное преступление – получение взятки, сообщает Zakon.kz.
Подробностями сегодня, 15 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области:
"Прокурорами установлены незаконные переводы осужденными должностному лицу за вынесение положительного решения о замене осужденным неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания и пронос мобильных телефонов вопреки правилам внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы. Полученные незаконные средства им расходовались на ставки в букмекерских конторах".
Судом ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания капитана юстиции.
"Приговор не вступил в законную силу".Пресс-служба прокуратуры Павлодарской области
