Должностное лицо налогового органа "кошмарило" бизнес и получило штраф почти в полмиллиона тенге

Фото: Zakon.kz
В Костанае должностное лицо налогового органа привлечено к ответственности за нарушение прав бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 16 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе прокуратуры Костанайской области:

"Прокуратурой Костаная в ходе анализа соблюдения налогового законодательства выявлены нарушения прав субъекта предпринимательства. Установлено, что на основании предписания налогового органа в отношении одного из предпринимателей города было проведено хронометражное обследование. В процессе проверки должностные лица фискального органа ежедневно осуществляли опечатывание входов в объекты проверки".

Вместе с тем, как подчеркнули в надзорном органе, такие действия не предусмотрены действующим законодательством РК, регламентирующим порядок проведения органами государственных доходов хронометражных обследований.

"Несмотря на то, что руководитель отдела налогового органа был уведомлен о происходящем, меры по предотвращению нарушения прав субъекта бизнеса не были приняты. В этой связи прокуратурой города за бездействие должностного лица возбуждено административное дело, которое квалифицировано по ст. 173 ("Незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность") КоАП РК".Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

Отмечается, что материалы были направлены в суд.

"По итогам рассмотрения суд согласился с доводами надзорного органа и признал должностное лицо виновным, назначив административное взыскание в виде штрафа в размере 100 МРП (432 500 тенге в 2026 году)".Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

Ранее сообщалось, что в Шымкенте районному акиму объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии. За что, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
