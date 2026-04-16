Предприниматель на востоке Казахстана перепродавал соцтовары самому себе с наценкой 127%

В Восточно-Казахстанской области выявлена схема завышения цен на социально значимые продукты. Это установили при анализе электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

Об этом случае рассказали в Департаменте торговли и защиты прав потребителей Восточно-Казахстанской области 16 апреля 2026 года.

Известно, что один из индивидуальных предпринимателей региона организовал искусственное посредническое звено. Он закупал товары первой необходимости (гречку, сахар, соль) и реализовывал их через подконтрольное ему же ТОО.

Таким образом, при "перепродаже самому себе" конечная цена социально значимых товаров для населения существенно увеличивалась. Так, на гречневую крупу была установлена торговая надбавка в 127%: при закупочной цене 241 тенге товар продавался по 550 тенге. На сахар надбавка составила 45%, на соль – 41%.

При этом, согласно законодательству РК, предельная торговая надбавка на социально значимые продукты не должна превышать 15%.

Теперь в отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 204-4 КоАП РК, наложен штраф.

Кроме того, по итогам проверки непродуктивный посредник исключен из цепочки поставок.

7 апреля 2026 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал о планах по введению предельных цен на мясо говядины.