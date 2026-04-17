#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
События

"Что вы за гиганты": казахстанец отправил дагестанскому активисту пачку долларов гумпомощи

Фото: Zakon.kz
Известный в Дагестане активист Омарасхаб Ахмедов получил из Казахстана неожиданную помощь, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram он выложил видео, на котором рассказал, что 15 апреля ему позвонили и сообщили о посылке из Казахстана. Затем показал бумажный сверток, на котором написано его имя и "гуманитарная помощь". Омарасхаб вскрыл сверток и там оказалась пачка стодолларовых купюр. Мужчина восторженно заявил, что ему из Казахстана никто не звонил, не писал – просто отправили.

В комментариях посыпались как положительные отзывы о казахстанцах, так и слова поддержки от них. Вспомнили и историю, когда Омарасхаб Ахмедов провел несколько дней в пути до Атырауской области, чтобы помочь во время паводков.

  • Вот что значит добро возвращается. Все помнят, как ты к нам в Атырау приезжал. Сил и терпения вашему народу, все наладится.
  • Вы только держитесь, братья и сестры наши! Ассаламу алейкум из Казахстана!
  • Мне и раньше нравился казахский народ интеллигентностью, позитивом, добротой и готовностью прийти на помощь, а после этого наводнения у нас в Дагестане еще больше их зауважала. Да примет и приумножит Всевышний Аллах все ваши добрые дела и намерения, братья и сестры по Вере из Казахстана.
  • Казахи добрые и неконфликтные люди.
  • Омарасхаб, мы тоже не забыли твою помощь.
  • Очень уважаю Казахов! Щедрый и гостеприимный народ!
  • Вы наши братья. Казахстан не оставит вас без помощи, дай Аллах, чтобы у вас все было хорошо.

Отметим, что с начала стихийных бедствий Казахстан помогает Дагестану и деньгами, и гуманитарной помощью. Один из общественных фондов ранее сообщил, что казахстанская компания анонимно перевела в помощь Дагестану 17 млн тенге, а за неделю в общем казахстанцы собрали в помощь почти 40 млн тенге.

В конце марта 2026 года Дагестан оказался под ударом масштабного наводнения. Наибольший удар стихии пришелся на Махачкалу, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск и ряд других районов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: