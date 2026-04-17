"Что вы за гиганты": казахстанец отправил дагестанскому активисту пачку долларов гумпомощи

Известный в Дагестане активист Омарасхаб Ахмедов получил из Казахстана неожиданную помощь, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram он выложил видео, на котором рассказал, что 15 апреля ему позвонили и сообщили о посылке из Казахстана. Затем показал бумажный сверток, на котором написано его имя и "гуманитарная помощь". Омарасхаб вскрыл сверток и там оказалась пачка стодолларовых купюр. Мужчина восторженно заявил, что ему из Казахстана никто не звонил, не писал – просто отправили.

В комментариях посыпались как положительные отзывы о казахстанцах, так и слова поддержки от них. Вспомнили и историю, когда Омарасхаб Ахмедов провел несколько дней в пути до Атырауской области, чтобы помочь во время паводков.

Вот что значит добро возвращается. Все помнят, как ты к нам в Атырау приезжал. Сил и терпения вашему народу, все наладится.

Вы только держитесь, братья и сестры наши! Ассаламу алейкум из Казахстана!

Мне и раньше нравился казахский народ интеллигентностью, позитивом, добротой и готовностью прийти на помощь, а после этого наводнения у нас в Дагестане еще больше их зауважала. Да примет и приумножит Всевышний Аллах все ваши добрые дела и намерения, братья и сестры по Вере из Казахстана.

Казахи добрые и неконфликтные люди.

Омарасхаб, мы тоже не забыли твою помощь.

Очень уважаю Казахов! Щедрый и гостеприимный народ!

Вы наши братья. Казахстан не оставит вас без помощи, дай Аллах, чтобы у вас все было хорошо.

Отметим, что с начала стихийных бедствий Казахстан помогает Дагестану и деньгами, и гуманитарной помощью. Один из общественных фондов ранее сообщил, что казахстанская компания анонимно перевела в помощь Дагестану 17 млн тенге, а за неделю в общем казахстанцы собрали в помощь почти 40 млн тенге.

В конце марта 2026 года Дагестан оказался под ударом масштабного наводнения. Наибольший удар стихии пришелся на Махачкалу, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск и ряд других районов.