Общество

Экзамен с риском ДТП: казахстанцам показали, как не стоит готовиться к сдаче на права

машины, автодром, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 13:32 Фото: Instagram/gov4c.kz
В пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" сегодня, 17 апреля 2026 года, с сожалением отмечают, что не все практические экзамены по вождению завершаются успешно, сообщает Zakon.kz.

К тому же в отдельных случаях попытка получения водительского удостоверения приводит к авариям на автодромах.

Специалисты привели статистику и показали реальные кадры аварий на автодромах специализированных центров обслуживания населения (спецЦОНов).

Так, в 2025 году в спецЦОНах страны зафиксировано 69 аварий, а за первый квартал 2026 года – 22.

"В результате таких происшествий часть экзаменационных транспортных средств временно выводится из эксплуатации, что приводит к увеличению сроков ожидания для других услугополучателей".НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Кроме того, указанные случаи подчеркивают, что экзамен по вождению является не формальной процедурой, а важным этапом оценки готовности кандидата к управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.

Почему в Казахстане хотят изменить правила сдачи экзаменов на водительские права, объяснили в МВД

14 апреля сообщалось, что теперь казахстанцы смогут сдавать экзамен на получение водительских прав неограниченное количество раз на платной основе, соблюдая интервал не менее 10 календарных дней между попытками.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
