Экзамен с риском ДТП: казахстанцам показали, как не стоит готовиться к сдаче на права
К тому же в отдельных случаях попытка получения водительского удостоверения приводит к авариям на автодромах.
Специалисты привели статистику и показали реальные кадры аварий на автодромах специализированных центров обслуживания населения (спецЦОНов).
Так, в 2025 году в спецЦОНах страны зафиксировано 69 аварий, а за первый квартал 2026 года – 22.
"В результате таких происшествий часть экзаменационных транспортных средств временно выводится из эксплуатации, что приводит к увеличению сроков ожидания для других услугополучателей".НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"
Кроме того, указанные случаи подчеркивают, что экзамен по вождению является не формальной процедурой, а важным этапом оценки готовности кандидата к управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.
14 апреля сообщалось, что теперь казахстанцы смогут сдавать экзамен на получение водительских прав неограниченное количество раз на платной основе, соблюдая интервал не менее 10 календарных дней между попытками.