#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
464.73
546.57
6.19
События

В Алматы появилась скамейка с Пушкиным – горожане в восторге

скульптура Пушкина в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 16:15 Фото: Instagram/dots_foto
Новые скульптуры украсили улицу Пушкина в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram 22 апреля 2026 года рассказал фотограф Дмитрий Доценко.

"На обновленной улице Пушкина появилась скульптурная композиция, изображающая поэта, сидящего на лавочке с пером в руке. Ее установили буквально вчера – скамейка еще даже не закреплена окончательно. На улице также можно увидеть и золотую рыбку, и ученого кота с книгами. Причем сидит он под настоящим дубом – гениальная идея и очень точное попадание в атмосферу. Работы по реконструкции улицы продолжаются, пространство меняется на глазах. Радует, что в Алматы совсем скоро появится еще одна интересная пешеходная локация", – написал он.

Горожане с восторгом отреагировали на эту новость:

Благодарю @akimat_almaty за уважение к великой литературе и воспитание молодого поколения. Памятник станет символом духовности, просвещения и связи поколений. Спасибо за внимание к культуре и истории нашего города.

  • Супер. Адрес точный подскажите, внуков свожу.
  • Ну приятно же посмотреть, вот могут же сделать хорошо
  • Классно! Сразу захотелось там погулять
  • О Боже какая прелесть!
  • Какой красивый памятник
  • Классно, схожу посмотрю обязательно
  • вау! Спасибо @akimat_almaty, обязательно с детками сходим
  • О боги, это мой родной мкр. Спасибо, за такую красоту
  • Это прекрасная новость. Лишь бы теперь дикие вандалы не приложили свои лапы сюда.
  • Круто

В марте 2026-го в городе открыли скульптуру в память о спасении собаки на реке Большая Алматинка, что вызвало бурные обсуждения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: