События

"Это какой-то яблоневый рай": в Казахстане сняли цветение дерева-легенды

яблоня, горы, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 10:44 Фото: Instagram/dots_foto
На склонах Заилийского Алатау известный фотограф Дмитрий Доценко успел заснять цветение легендарной яблони Сиверса – редкий вид, с которого началась история всех домашних яблок, сообщает Zakon.kz.

Доценко уточняет, что побывал в резервате Иле-Алатауского нацпарка, в уголке, где на территории 31 гектара сохранены эти деревья.

"Здесь можно прикоснуться к истокам. Ведь, согласно современным ДНК-исследованиям, именно яблоня Сиверса стала основой для большинства сортов домашней яблони. Когда смотришь на эти ветви, усыпанные цветами, трудно поверить, что перед тобой начало целой истории, растянувшейся на тысячелетия", – продолжает увлекательный рассказ автор.

Впервые как биологический вид эта азиатская дикая яблоня была описана ученым-ботаником Иоганном Сиверсом, который в 1793 году во время экспедиции по Центральной Азии обнаружил целые яблоневые леса в долине реки Урджар. Сиверс писал о поразительной способности этих деревьев адаптироваться к самым разным условиям – от суровых морозов до засушливых периодов.

И сегодня это качество остается ключевым.

"Яблоня Сиверса отличается высокой устойчивостью к холоду, болезням и вредителям, именно тем вызовам, с которыми сталкиваются садоводы по всему миру. Поэтому резерват имеет большую научную ценность. Ученые пришли к выводу, что именно здесь геном этого древнего вида сохранился в наиболее чистой форме. Вот такое уникальное место есть в наших горах, природный архив, где записана история яблока".Дмитрий Доценко

В заключительной части повествования фотограф призывает беречь уникальную природу.

  • Это какой-то яблоневый рай.
  • Как это все красиво, просто не насмотреться!
  • Представляете, как там все благоухает.
  • Можно смотреть бесконечно.
  • Яблони в цвету... какое чудо! – пишут пользователи после просмотра.

"Сбросить груз и негатив": фото Дмитрия Доценко показали магические вершины Алматы

Ранее известный блогер Митя Байназаров разместил интересную подборку архитектурных сооружений города. Он заявил, что "Алматы – город замков!".

