На востоке Казахстана снежный барс уничтожил фотоловушку и сорвал съемку
В горах Казахстана снежный барс вывел из строя фотокамеру наблюдения, сообщает Zakon.kz.
Известно, что специалисты и инспекторы Катон-Карагайского нацпарка и Института зоологии РК провели полевые работы по изучению снежного барса.
Так, в ходе экспедиции были проверены ранее установленные фотоловушки и установлены новые.
"Эти устройства являются одним из самых эффективных инструментов для наблюдения за редкими и осторожными животными", – уточнили в парке.
Во время проверки выяснилось, что одну из ранее установленных фотоловушек повредил снежный барс:
"В результате устройство вышло из строя, а данные с флеш-карты не сохранились".
Немного ранее в Катон-Карагайском национальном парке фотоловушка поймала удивительные кадры: там горная индейка показала сурку, кто хозяин в горах.
