На востоке Казахстана снежный барс уничтожил фотоловушку и сорвал съемку

В горах Казахстана снежный барс вывел из строя фотокамеру наблюдения, сообщает Zakon.kz.

Известно, что специалисты и инспекторы Катон-Карагайского нацпарка и Института зоологии РК провели полевые работы по изучению снежного барса.

Так, в ходе экспедиции были проверены ранее установленные фотоловушки и установлены новые.

"Эти устройства являются одним из самых эффективных инструментов для наблюдения за редкими и осторожными животными", – уточнили в парке.

Во время проверки выяснилось, что одну из ранее установленных фотоловушек повредил снежный барс:

"В результате устройство вышло из строя, а данные с флеш-карты не сохранились".

Немного ранее в Катон-Карагайском национальном парке фотоловушка поймала удивительные кадры: там горная индейка показала сурку, кто хозяин в горах.