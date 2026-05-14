События

Суд огласил решение в отношении Байжанова

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 11:56 Фото: Zakon.kz
Кассационный суд 14 мая 2026 года рассмотрел жалобу на приговор Бахытжана Байжанова, осужденного вместе с братом – Куандыком Бишимбаевым, сообщает Zakon.kz.

По итогам рассмотрения доводов сторон, решением суда приговор ставили без изменений, кассационную жалобу отклонили.

"Кассационный суд по уголовным делам постановил: приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 13 мая 2024 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам от 26 июня 2024 года в отношении Бахытжана Байжанова оставить без изменения", – озвучил судья.

3 апреля стало известно, что осужденный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов обратился в Кассационный суд. Его защита хотела добиться пересмотра приговора.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Стало известно, когда огласят приговор в отношении Бишимбаева и Байжанова
16:06, 13 мая 2024
Стало известно, когда огласят приговор в отношении Бишимбаева и Байжанова
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова
17:07, 13 мая 2024
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова: видео
Смерть Салтанат Нукеновой: суд вынес приговор Байжанову
17:13, 13 мая 2024
Смерть Салтанат Нукеновой: суд вынес приговор Байжанову
