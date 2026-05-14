Суд огласил решение в отношении Байжанова

Фото: Zakon.kz

Кассационный суд 14 мая 2026 года рассмотрел жалобу на приговор Бахытжана Байжанова, осужденного вместе с братом – Куандыком Бишимбаевым, сообщает Zakon.kz.

По итогам рассмотрения доводов сторон, решением суда приговор ставили без изменений, кассационную жалобу отклонили. "Кассационный суд по уголовным делам постановил: приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 13 мая 2024 года и постановление судебной коллегии по уголовным делам от 26 июня 2024 года в отношении Бахытжана Байжанова оставить без изменения", – озвучил судья. 3 апреля стало известно, что осужденный по делу об убийстве Салтанат Нукеновой брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов обратился в Кассационный суд. Его защита хотела добиться пересмотра приговора.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: