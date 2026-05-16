"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и еще трех городов

Синоптики предупреждают жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 16 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

16 мая неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Караганда, Темиртау, ночью – в Астане, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее в Казахстане предложили ужесточить контроль за загрязнением воздуха.