Опубликовано штормовое предупреждение на 18 мая

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 18 мая 2026 года. В списке – Шымкент и все 17 областей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Туркестан ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, на западе, в центре области временами сильный дождь. На западе, в центре области туман. Ветер южный, юго-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Актау ожидаются дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Туман.

Днем на юге Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Днем на юге, в центре области пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юге, в центре области временами 23-28 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Актобе ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Павлодар сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Днем на севере, востоке, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Атырау утром и днем ожидаются дождь, гроза. Днем пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Тараз ожидается ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге области Улытау ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20, днем на юге области временами 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В городе Жезказган ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, утром и днем на юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Караганда сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность.

ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Усть-Каменогорск ожидается ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный, на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на востоке, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городе Талдыкорган ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный, восточный. на юге области 15-20 м/с.

На юге Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на западе, юге, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. На юге, юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Уральск ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на западе, юге Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. В центре, на севере, юге области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с, в центре области 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, в центре области высокая пожарная опасность. В городе Кызылорда днем ожидаются дождь, гроза, шквал. Временами пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

