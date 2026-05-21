Казахстан стал одним из духовных и культурных центров тюркского мира – глава ТЮРКСОЙ

В День работников культуры и искусства Казахстан вновь оказался в центре внимания экспертов. О роли страны в сохранении общего исторического наследия, культурной дипломатии и гуманитарной интеграции с Zakon.kz поделился мнением генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

Сегодня, 21 мая, в Казахстане отмечают День работников культуры и искусства. На торжественной церемонии президент Касым-Жомарт Токаев объявил о новых мерах поддержки сферы культуры: статус "Национальный" получат Государственный академический русский театр драмы имени Максима Горького и Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева, а областному казахскому музыкально-драматическому театру имени Сабита Муканова будет присвоен статус "Академический". Также в Казахстане появится национальная премия "Асыл мұра" для деятелей традиционного искусства, а государственные стипендии в сфере культуры увеличат в два раза.

Почему Казахстан считают одним из гуманитарных и культурных центров тюркского мира, какую роль в этом играет культурная политика главы государства и почему поддержка культуры становится частью долгосрочного развития страны – рассказал в интервью генеральный секретарь Международной организации ТЮРКСОЙ, писатель, драматург и заслуженный деятель культуры Кыргызстана Султан Раев.

– Султан Акимович, какие достижения Казахстана в сфере культуры и гуманитарного развития Вы считаете наиболее значимыми сегодня?

– На мой взгляд, наиболее значимыми достижениями Казахстана в сфере культуры и гуманитарного развития сегодня являются сохранение национальной идентичности при одновременной открытости миру, а также превращение страны в один из духовных и культурных центров тюркского мира.

Прежде всего, Казахстану удалось укрепить статус казахского языка, национальных традиций, литературы, музыки и исторического наследия. Большую роль сыграли такие инициативы, как программа "Рухани жаңғыру", развитие культурной инфраструктуры, поддержка театров, музеев и молодых творческих деятелей. Особое значение имеет популяризация наследия Абая, аль-Фараби, Ходжи Ахмеда Яссауи и других великих мыслителей, чьи идеи сегодня становятся частью глобального гуманитарного диалога.

Особого внимания заслуживает инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по формированию "читающей нации". Подписанный главой государства указ предусматривает модернизацию библиотек и создание современных читательских пространств, ориентированных прежде всего на молодежь. Ранее президент уже поручал развивать в городах новые форматы библиотек, а сегодня эта инициатива приобрела масштаб национального проекта. Это важный шаг, направленный не только на повышение культуры чтения, но и на укрепление интеллектуального и духовного потенциала общества.

Очень важным достижением считаю и то, что Казахстан стал площадкой межкультурного и межцивилизационного диалога. Страна последовательно продвигает идеи мира, согласия и взаимного уважения между народами и религиями. Это особенно ценно в современном мире, где культура все чаще становится инструментом объединения.

Отдельно стоит отметить роль Казахстана в развитии тюркской культурной интеграции. Казахстан активно поддерживает деятельность ТЮРКСОЙ, международные фестивали, проекты культурных столиц тюркского мира и гуманитарные инициативы, укрепляющие духовные связи между братскими народами.

Кроме того, впечатляет развитие современной казахстанской культуры – кино, музыки, искусства и литературы, которые все увереннее выходят на международную арену. Казахстан демонстрирует, что уважение к традициям может гармонично сочетаться с модернизацией и культурными инновациями. Именно это сочетание – верность своим корням, гуманитарная открытость и активная роль в тюркском и мировом культурном пространстве – я считаю главным достижением Казахстана сегодня.

– Президент Токаев в своем выступлении отметил, что Казахстан заметно усилил взаимодействие с международными организациями, активно реализует масштабные культурно-просветительские проекты и выступает с научными инициативами, назвав это важным направлением по популяризации многообразной казахской культуры. Как Вы оцениваете значение такой политики для международного имиджа и культурного авторитета Казахстана?

– Касым-Жомарт Токаев последовательно демонстрирует глубокое понимание того, что культура и историческое наследие являются не только духовной основой общества, но и важнейшим инструментом международного взаимодействия. Такой подход имеет стратегическое значение для укрепления авторитета Казахстан на мировой арене.

Сегодня культурная дипломатия становится одним из наиболее эффективных механизмов укрепления доверия между государствами и народами. Благодаря инициативам президента Казахстан уверенно позиционирует себя как государство, которое бережно сохраняет свою богатую историю, уважает национальные традиции и одновременно активно продвигает ценности мира, диалога и взаимопонимания.

Особое внимание к развитию культуры, поддержке искусства, сохранению исторических памятников и популяризации тюркского наследия способствует росту международного интереса к Казахстану. Это усиливает гуманитарные связи, расширяет культурное сотрудничество и формирует позитивный имидж страны в глобальном пространстве.

Для ТЮРКСОЙ Казахстан является одним из ключевых центров тюркской цивилизации. Мы высоко ценим инициативы, направленные на укрепление культурного единства тюркского мира и продвижение общего исторического наследия. Уверен, что политика, проводимая президентом Токаевым, и впредь будет способствовать дальнейшему укреплению международного авторитета Казахстана и развитию культурного сотрудничества между братскими народами.

– Глава государства напомнил, что на днях в Астане прошел Международный симпозиум, посвященный осмыслению роли Золотой Орды как уникального исторического и культурно-цивилизационного проекта. Как Вы оцениваете роль Казахстана в продвижении подобных историко-культурных инициатив?

– ТЮРКСОЙ последовательно поддерживает инициативы, направленные на укрепление общего исторического сознания тюркских народов, и Международный симпозиум по истории Золотой Орды в Астане стал ярким подтверждением растущей роли Казахстана как интеллектуального и культурного центра тюркского мира.

Тот факт, что именно Астана становится площадкой для обсуждения общего исторического и культурного наследия, говорит прежде всего о высоком уровне доверия к Казахстану как к государству, способному объединять научное сообщество, деятелей культуры и представителей братских народов вокруг общих ценностей и исторической памяти. Казахстан сегодня играет важную роль в укреплении тюркской интеграции, продвигая идеи взаимного уважения, исторической преемственности и культурного диалога.

История Золотой Орды – это не только часть истории Казахстана, но и важнейшая глава общей истории многих тюркских народов. Поэтому изучение этого периода имеет особое значение для формирования объективного взгляда на наше прошлое, освобожденного от стереотипов и односторонних интерпретаций. Подобные симпозиумы создают условия для открытого научного диалога, обмена архивными материалами и новыми исследованиями.

Кроме того, проведение таких мероприятий в Астане свидетельствует о том, что современный тюркский мир все больше осознает ценность гуманитарного сотрудничества. Экономические и политические связи важны, однако именно культура, история, язык и духовное наследие формируют прочную основу долгосрочного единства. В этом контексте Казахстан выступает не только организатором международных инициатив, но и одним из ключевых хранителей и популяризаторов тюркской цивилизации.

Уверен, что подобные научные форумы будут и впредь способствовать укреплению связей между тюркскими странами, развитию совместных исследований и передаче богатого исторического наследия будущим поколениям.

– Президент Токаев подчеркнул, что новая Конституция Казахстана содержит важную норму о сохранении историко-культурного наследия, и теперь поддержка культуры – это обязанность государства. Насколько важно, на Ваш взгляд, что культура стала одним из приоритетов на уровне Основного закона?

– Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию культуры в рамках проводимых конституционных реформ, и это имеет большое значение для будущего страны. Такой подход показывает понимание того, что культура является не второстепенной сферой, а важнейшей основой национальной идентичности, общественного согласия и духовного развития.

Сегодня развитие государства невозможно без комплексной поддержки культуры, образования, науки и инноваций. Культура играет важную роль не только в сохранении исторического наследия, но и в формировании творческого потенциала общества, интеллектуального роста и укреплении международного имиджа страны. Поддерживая культуру, государство инвестирует прежде всего в человека и в воспитание поколения, которое уважает свои традиции и уверенно смотрит в будущее.

Для всего тюркского мира пример Казахстана особенно показателен. Он демонстрирует, что культурная политика может быть важной частью модернизации государства и способствовать укреплению взаимопонимания, единства и духовных ценностей общества.

