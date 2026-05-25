Большое Алматинское озеро за день несколько раз сменило цвет – сказочные кадры

Фотограф Фархат Кабдыкаиров целый день провел, наблюдая за изменениями на Большом Алматинском озере (БАО), и получил сказочный контент, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах видно, как над горами и озером весь день "играют" облака самых разных форм и цветов – от белого до темно-серого. А под ними само озеро меняло свой цвет от зеленоватого, ярко-бирюзового до глубокого синего.

"Невероятные состояния на Большом Алматинском озере ожидали меня! Целый день облака, солнце, ветра исполняли симфонию состояний! И когда облака полностью закрывали туманом, я сворачивал свои камеры и дроны, полагая, что все закончилось, но это были несколько актов этого произведения! Приходилось снова и снова расчехлять свое оборудование и до вечера снимать эту изумительную красоту! А выпавший накануне снег сделал эти картинки еще слаще!" – поделился Фархат Кабдыкаиров.

Подписчики фотографа тоже не остались равнодушны от увиденного:

Выглядит волшебно, хотелось бы там прогуляться.

Прекрасный сюжет.

Это потрясающе! Словами не выразить!

Прекрасно.

22 мая во Франции другой казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахим, снимающий красоты нашей страны, получил престижную международную премию WIBA Awards 2026 в номинации "Лучший тревел-блогер мира".