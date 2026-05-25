События

Большое Алматинское озеро за день несколько раз сменило цвет – сказочные кадры

Большое Алматинское озеро, БАО, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 17:51 Фото: Zakon.kz
Фотограф Фархат Кабдыкаиров целый день провел, наблюдая за изменениями на Большом Алматинском озере (БАО), и получил сказочный контент, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах видно, как над горами и озером весь день "играют" облака самых разных форм и цветов – от белого до темно-серого. А под ними само озеро меняло свой цвет от зеленоватого, ярко-бирюзового до глубокого синего.

"Невероятные состояния на Большом Алматинском озере ожидали меня! Целый день облака, солнце, ветра исполняли симфонию состояний! И когда облака полностью закрывали туманом, я сворачивал свои камеры и дроны, полагая, что все закончилось, но это были несколько актов этого произведения! Приходилось снова и снова расчехлять свое оборудование и до вечера снимать эту изумительную красоту! А выпавший накануне снег сделал эти картинки еще слаще!" – поделился Фархат Кабдыкаиров.

Подписчики фотографа тоже не остались равнодушны от увиденного:

  • Выглядит волшебно, хотелось бы там прогуляться.
  • Прекрасный сюжет.
  • Это потрясающе! Словами не выразить!
  • Прекрасно.

22 мая во Франции другой казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахим, снимающий красоты нашей страны, получил престижную международную премию WIBA Awards 2026 в номинации "Лучший тревел-блогер мира".

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
