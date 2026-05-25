События

Ребенок "арестовал" себя наручниками во дворе в Караганде

Фото: pexels
В Караганде спасатели пришли на помощь 11-летнему мальчику, который случайно приковал себя наручниками к металлической беседке. Инцидент произошел во дворе жилого дома в 15-м микрорайоне района имени Алихана Бокейхана, передает Zakon.kz.

О курьезном, но опасном случае 25 мая 2026 года сообщили в пресс-службе МЧС РК. Как выяснилось, ребенок 2015 года рождения нашел наручники во время игры на улице.

Из любопытства мальчик надел их на руку и пристегнулся к конструкции беседки, однако самостоятельно освободиться уже не смог. Родители, исчерпав собственные силы в попытках открыть замок, были вынуждены обратиться в экстренные службы.

"На место оперативно прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, которые с помощью специального инструмента срезали наручники и освободили руку ребенка", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что школьник с ножом гонялся за ребенком в Караганде.

Канат Болысбек
