#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
477.48
555.83
6.65
События

Гражданин Турции провернул аферу на 1 млрд тенге в Алматы

Законодательство, закон, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 10:52 Фото: pixabay
Гражданина Турции осудили за финансовые махинации в Алматы. Прокуратура посчитала приговор неполным в части конфискации имущества осужденного, сообщает Zakon.kz.

В Генеральной прокуратуре 28 мая 2026 года рассказали, что иностранец организовал незаконную схему по выписке фиктивных счетов-фактур подконтрольными ему компаниями без реального выполнения работ и поставки товаров более чем на 1 млрд тенге.

"В результате преступных действий он получил имущественную выгоду, которую легализовал, приобретя нежилое помещение в столице и сдав его в аренду", – отметили в надзорном органе.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы, применив амнистию. Но вопрос об обязательной конфискации самого помещения и дохода от сдачи его в аренду в суде разрешен не был.

"По кассационному протесту вышестоящий суд изменил судебные акты. Осужденному назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества, и в собственность государства обращено нежилое помещение и доход результата сдачи в аренду", – сообщили в Генпрокуратуре.

В аэропорту Актау ранее задержали иностранца, который пытался провезти в своем теле килограмм наркотиков – 114 капсул с опием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Гражданина Турции, спасшего детей на пожаре в Алматы, наградили
19:53, 04 августа 2023
Гражданина Турции, спасшего детей на пожаре в Алматы, наградили
187 млн тенге конфисковали у организатора криптовалютной пирамиды Eolus
09:22, 26 февраля 2024
187 млн тенге конфисковали у организатора криптовалютной пирамиды Eolus
Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница
13:10, 18 сентября 2025
Казахстанка провернула брачную аферу на 5 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
12:15, Сегодня
Битва вундеркиндов КПЛ: кто окажется круче в центральном матче тура Сатпаев или Амир
Стародубцева собралась замуж после победы над Рыбакиной на РГ
12:05, Сегодня
Стародубцева собралась замуж после победы над Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Этиноса Олиха
11:51, Сегодня
IBF назначила бой за вакантный титул, которого был лишён Алимханулы из-за допинга
&quot;Кайрат&quot; далёк от лучшей формы, &quot;Ордабасы&quot; сейчас дерзкий: в России дали описание матчу
11:29, Сегодня
"Кайрат" далёк от лучшей формы, "Ордабасы" сейчас дерзкий: в России дали оценку матчу тура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: