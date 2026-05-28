События

Грузовики без водителей впервые прошли 3000 км между Казахстаном и Россией

Фото: unsplash
Казахстан и Россия запустили первый международный проезд в беспилотном режиме. Проезд был организован одновременно по направлениям Москва – Астана и Астана – Москва, сообщает Zakon.kz.

Такой интересной новостью поделились в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Известно, что во время тестового рейса специалисты проверяли ключевые аспекты функционирования беспилотных систем: качество связи на маршруте, точность цифрового двойника дороги, а также поведение автомобиля в условиях отсутствия связи.

Кроме того, как уточняют специалисты, проект стал технологичным ответом на одну из ключевых проблем мировой логистики – дефицит водителей грузового транспорта.

В ведомстве подчеркивают, если водитель в среднем может находиться за рулем около 8 часов в сутки, то беспилотный транспорт способен работать практически круглосуточно, что значительно повышает производительность перевозок и позволяет кратно увеличить количество выполняемых рейсов.

Так, в рамках проекта беспилотные грузовые автотранспортные средства прошли маршрут протяженностью порядка 3000 километров за двое суток, сократив время в пути более чем в два раза.

Уже сегодня, 28 мая 2026 года, главам Казахстана и России продемонстрировали этот запуск.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В пресс-службе Акорды поделились иными подробностями. Так, грузовые авто одновременно пересекли казахстанско-российскую границу через пункт пропуска "Жаңа Жол" и продолжили движение к своим пунктам назначения.

В целях дальнейшего углубления сотрудничества стороны продолжат работу по формированию совместной институциональной базы и необходимой инфраструктуры для масштабирования проекта.

Немного ранее сообщалось, что единую систему транзита хотят ввести на пространстве ЕАЭС.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
