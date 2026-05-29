Разгоняется до 64 км/ч: в Казахстане родился один из самых быстрых и исчезающих животных

О том, как в Казахстане продолжается восстановление популяции куланов, рассказали Zakon.kz в Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК).

Так, известно, что в середине мая у одной из самок кулана родился жеребенок.

Специалисты рассказывают, что она прибыла в Центр вместе с группой сородичей в сентябре 2025 года из национального парка "Алтын-Эмель".

Эти животные – теперь их стало 20 – будут выпущены на территорию государственного природного резервата "Алтын Дала" на юге Костанайской области в конце июля – начале августа этого года.

Стоит уточнить, что это третий жеребенок за 5 лет, родившийся в загонах Центра под наблюдением специалистов. Кроме того, известно еще как минимум о четырех малышах, появившихся на свет уже в дикой природе.

Куланы занесены в Красную книгу Казахстана (имеют статус вида на грани исчезновения) и Международного союза охраны природы. В некоторых странах (например, в России) они полностью исчезли в дикой природе почти 100 лет назад.

Куланы – удивительные дикие ослы, которые отлично приспособлены к степям и пустыням: они невероятно выносливы и развивают скорость до 64 км/ч. 7-10-дневный куланенок – до 40 км/ч и выдерживает такой темп на протяжении нескольких километров.

Основные места обитания в Казахстане – национальный парк "Алтын-Эмель", заповедник "Барсакельмес" и территория Иле-Балхашского резервата.

Программа по возвращению куланов в Центральный Казахстан стартовала в 2017 году.

За это время в торгайскую степь выпущено 35 животных. На сегодняшний день общее число свободно живущих в ней куланов – около 27.

Считается, что кулан никогда не поддавался приручению, в отличие от африканского осла.

