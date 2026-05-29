Казахстанец лишился BMW после встречи с полицией
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы рассказали Zakon.kz, чем закончился один из рейдов по городу.
Известно, что во время патрулирования экипажем "Буран-146" был остановлен BMW.
В ходе проверки было установлено, что водитель лишен права управления транспортным средством, но, несмотря на это, продолжает передвигаться по городу.
Сотрудники патрульной полиции приняли следующие меры:
- автомобиль отправили на специальную штрафстоянку;
- материал в отношении водителя направили в суд.
Стражи порядка в очередной раз обратились к водителям и напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения (ПДД).
Немного ранее правоохранители выступали с важными напоминаниями: все мопеды, в том числе с электрическим двигателем, подлежат обязательной регистрации в установленном порядке.
