Казахстанец лишился BMW после встречи с полицией

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы рассказали Zakon.kz, чем закончился один из рейдов по городу.

Известно, что во время патрулирования экипажем "Буран-146" был остановлен BMW.

В ходе проверки было установлено, что водитель лишен права управления транспортным средством, но, несмотря на это, продолжает передвигаться по городу.

Сотрудники патрульной полиции приняли следующие меры:

автомобиль отправили на специальную штрафстоянку;

материал в отношении водителя направили в суд.

Стражи порядка в очередной раз обратились к водителям и напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения (ПДД).

Немного ранее правоохранители выступали с важными напоминаниями: все мопеды, в том числе с электрическим двигателем, подлежат обязательной регистрации в установленном порядке.