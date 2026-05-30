Срочный вылет МЧС: пациента доставили в больницу вертолетом в Караганду

В Карагандинской области вертолет МЧС совершил санитарный авиарейс по маршруту Караганда – Каркаралы – Караганда, сообщает Zakon.kz.

На борту воздушного судна находился 55-летний пациент. В течение всего полета его состояние контролировали медицинские специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"Слаженными и оперативными действиями пилотов и врачей мужчина был благополучно доставлен в медицинское учреждение", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что вертолеты "Казавиаспас" продолжают регулярно выполнять санитарные рейсы, обеспечивая оперативную транспортировку пациентов и оказание экстренной медицинской помощи в отдаленных районах.

