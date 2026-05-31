"Убью": корова стала жертвой выходки с пугающим подтекстом в области Жетысу

Шокирующий случай жестокого обращения с животным произошел в селе Кызылагаш Аксуского района области Жетысу. Неизвестный облил корову половой краской, залив ей глаза, а на боку вывел зловещую надпись "Убью", передает Zakon.kz.

Кадры с пострадавшим животным изначально появились в Telegram-канале "HALYQSTAN". Владелец коровы Серик Сапиров не скрывает своего глубокого потрясения от случившегося.

По его словам, даже если скотина действительно доставила соседям неудобства, любые споры в селе всегда можно было решить цивилизованно.

"Если моя корова зашла к кому-то во двор и поела траву, я прошу прощения у односельчан. Но разве это повод мучить животное?" – рассказал журналистам паблика фермер.

Не став терпеть жестокую выходку и открытые угрозы, мужчина официально обратился с заявлением в правоохранительные органы Аксуского района, требуя найти и наказать живодера. На резонансный инцидент уже отреагировали в Департаменте полиции области Жетысу, где подтвердили, что по данному факту начата тщательная проверка.

"Сотрудниками полиции проводятся розыскные и проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному инциденту. По результатам проверки и после установления всех обстоятельств произошедшего будет принято соответствующее процессуальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства", – сообщили 31 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Стражи порядка также жестко напомнили гражданам, что любые бытовые конфликты и спорные ситуации в сельской местности должны разрешаться исключительно в правовом поле.

В департаменте подчеркнули, что любые проявления самоуправства, намеренное причинение вреда чужому имуществу и тем более жестокое обращение с животными влекут за собой строгую ответственность, предусмотренную законами РК.

