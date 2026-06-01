Масштабная спецоперация: Казахстан и Украина нанесли удар по транснациональной группировке в Одессе

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана совместно с Национальной полицией Украины при взаимодействии с генеральными прокуратурами обеих стран провели масштабную международную специальную операцию, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, в результате спецоперации в Одессе пресечена деятельность мошеннического call-центра, участники которого обманывали граждан Казахстана.

"Преступная группа в течение длительного времени систематически совершала интернет-мошенничества. По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали более 120 человек, а общий материальный ущерб превысил 85 миллионов тенге", – сообщили в МВД.

Как отметил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай, подозреваемые использовали современные методы социальной инженерии.

"Выступая под видом сотрудников операторов связи, банков, правоохранительных органов и государственных структур, они убеждали граждан устанавливать на смартфоны вредоносные приложения. После получения удаленного доступа к устройствам преступники похищали денежные средства и персональные данные потерпевших", – рассказал он.

В рамках международной спецоперации проведено восемь санкционированных обысков, в ходе которых изъяты:

два элитных автомобиля;

26 компьютеров;

49 мобильных устройств;

материалы с подробными инструкциями и сценариями психологического воздействия;

символика Республики Казахстан.

По итогам операции задержаны девять граждан Украины, которые водворены в изолятор временного содержания. Следствием проверяется их причастность к другим эпизодам интернет-мошенничества в отношении граждан Казахстана и других государств.

В МВД отмечают, что проведенная операция стала результатом эффективного международного взаимодействия в сфере борьбы с транснациональной киберпреступностью.

"Министерство внутренних дел Республики Казахстан призывает граждан сохранять бдительность. Помните: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не требуют оформлять кредиты или переводить денежные средства на так называемые "безопасные счета", не устанавливайте сторонние приложения по просьбе неизвестных лиц и не передавайте коды подтверждения, пароли и доступ к устройствам третьим лицам", – напомнил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.

Еще одну совместную операцию полиция РК провела с кыргызскими коллегами, в результате изъята крупная партия афганского опия.