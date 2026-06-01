В одном из самых молодых нацпарков Казахстана просят туристов быть осторожнее

Администрация Государственного национального природного парка "Тарбагатай" в области Абай выступила с обращением к казахстанцам: их просят не беспокоить птиц, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечают специалисты, в настоящее время на территории парка у птиц проходит период гнездования и выведения потомства.

Они устраивают свои гнезда на деревьях, кустарниках или на земле и высиживают яйца. У некоторых видов уже появились птенцы, тогда как другие только готовятся вылупиться из яиц.

"Этот период является особенно важным и чувствительным в жизни птиц. В это время они становятся очень осторожными и стараются защитить свои гнезда от любых внешних угроз. Сохранение покоя птиц имеет большое значение для успешного роста и развития их потомства", – говорит орнитолог.

В связи с этим посетителям национального парка рекомендуется не сходить с обозначенных маршрутов, не приближаться к гнездам, не создавать шум и не беспокоить представителей животного мира.

Известный парк "Тарбагатай" – это самый молодой и 13-й по счету национальный парк страны, созданный в 2018 году для сохранения редких ландшафтов, горных массивов и долин рек.

