Из Алматы открыли прямой путь в одну из самых популярных столиц Европы

Министерство транспорта Казахстана сегодня, 2 июня 2026 года, поделилось хорошей новостью для алматинцев, сообщает Zakon.kz.

Так, стало известно, что уже с 1 июня 2026 года польская авиакомпания LOT Polish Airlines приступила к выполнению регулярных пассажирских рейсов по маршруту Варшава – Алматы с частотой 4 рейса в неделю (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) на воздушных судах типа Boeing 737 MAX.

Теперь с учетом открытия нового маршрута общее количество рейсов между Казахстаном и Польшей увеличилось до 8 рейсов в неделю по двум маршрутам.

Дополнительно сказано, что польская авиакомпания также выполняет регулярные рейсы по маршруту Астана – Варшава с частотой 4 рейса в неделю.

Кроме того, между авиационными властями Казахстана и Польши достигнута договоренность об открытии рейсов по маршруту Атырау – Варшава – Атырау.

Немного ранее, 19 мая 2026 года, министр транспорта Нурлан Сауранбаев комментировал возможность повышения цен на авиабилеты.