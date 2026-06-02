Мертвых тюленей продолжают находить на берегу Каспия

Фото: pixabay

Туши каспийской нерпы продолжают находить на береговой линии Тупкараганского района. Еще 20 мертвых тюленей были обнаружены 1 июня 2026 года, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, о находке сообщили в Департаменте экологии Мангистауской области. "На участке побережья от опреснительного завода до берега "KCA" в селе Баутино обнаружено 20 туш тюленей и 8 туш рыб осетровых пород", – рассказали в департаменте. Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля 2 июня отобрали пробы воды на морском побережье города Форт-Шевченко Тупкараганского района. О результатах исследования обещают сообщить дополнительно. Ранее 35 туш обнаружили в местности Асан и до Баутинской косы в Тупкараганском районе.

