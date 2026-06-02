События

Скорпион едва не убил 14-летнего подростка в Шымкенте

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 18:48 Фото: primeminister.kz
Экстренная госпитализация потребовалась 14-летнему жителю Шымкента после укуса скорпиона. У подростка стремительно развилась тяжелая реакция: началось онемение конечностей и возникли проблемы с дыханием, передает Zakon.kz.

Как сообщает 2 июня 2026 года телеканал "Отырар", доставить ребенка в медучреждение максимально оперативно помогли сотрудники полиции, которые сопроводили машину с пострадавшим. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Его состояние оценивается как хорошее.

"Пациент поступил в больницу 29 мая в состоянии средней степени тяжести и был немедленно госпитализирован в токсикологическое отделение. Уже на следующий день, после выраженного улучшения состояния, мы выписали его домой. С начала сезона стационарное лечение после укусов скорпионов у нас получили 37 пациентов. Еще 102 человека прошли лечение амбулаторно". Мадина Ермаханбетова, главный врач городского центра гипербарической оксигенации имени Т. Орынбаева

По словам специалистов, укус скорпиона вызывает резкий и сильный болевой синдром. В подобной ситуации важно действовать без паники: пострадавшего необходимо переместить в безопасное место, промыть рану чистой водой и приложить холод.

Чтобы замедлить распространение токсинов по организму, поврежденную конечность следует иммобилизовать, то есть зафиксировать в неподвижном состоянии. Квалифицированная медицинская помощь обязательна, поскольку для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями такие укусы представляют повышенную опасность

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют соблюдать осторожность в местах с густой растительностью и носить закрытую обувь. Одежду и обувь, оставленные на улице, перед возвращением в дом необходимо тщательно проверять. Также снизить вероятность опасного соседства помогает регулярная очистка придомовой территории от мусора и своевременное заделывание трещин в стенах.

Ранее сообщалось, что скорпион укусил волонтера, который помогал бороться с паводками в Атырау.

