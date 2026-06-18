"Никогда не забуду": казахстанка поделилась впечатлением от встречи с Анджелиной Джоли

Живущая в Лос-Анджелесе (Калифорния) модель и актриса из Казахстана Зарина Ева поделилась кадрами со звездой Голливуда Анджелиной Джоли и впечатлениями от общения с ней, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Зарина рассказала, что посетила специальный показ нового фильма "Кутюр" с 51-летней Анджелиной Джоли в главной роли.

"В детстве я смотрела фильмы Анджелины Джоли и мечтала стать актрисой. Видя ее талант, силу и харизму на экране, я поверила, что рассказывание историй может изменить жизнь. Она была одной из причин, по которой я с самого начала влюбилась в актерское мастерство. Встреча с ней в реальной жизни значила для меня больше, чем я могу выразить словами. Больше всего меня поразила не только ее красота или ее невероятная карьера, но и ее энергия. Ее присутствие наполняет комнату, но в то же время она теплая, добрая и по-настоящему внимательная. Когда она говорит с вами, вы чувствуете себя замеченным и важным, как будто вы единственный человек в комнате", – написала модель.

Она отметила, что всегда восхищалась не только работой Джоли как актрисы и продюсера, но и ее гуманитарной деятельностью и влиянием, которое она оказала далеко за пределами Голливуда.

"Это был один из тех захватывающих моментов, которые я никогда не забуду. Спасибо тебе, Анджелина, за то, что вдохновляешь стольких из нас мечтать о большем", – заключила девушка.

Зарина Ева также кратко описала сюжет нового фильма:

"Действие фильма разворачивается на фоне Недели моды в Париже и выходит далеко за рамки моды. В нем рассказывается трогательная история о жизнестойкости, человеческих связях и обретении силы в жизненных трудностях. В фильме рассказывается о нескольких женщинах из разных слоев общества, чьи жизни неожиданно переплетаются, создавая эмоциональное и вдохновляющее путешествие".

20 мая в YouTube появился трейлер фильма "Кутюр".