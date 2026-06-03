Десятки улиц перекроют в Астане из-за 7 тысяч бегунов

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В воскресенье, 7 июня 2026 года, в Астане состоится юбилейный полумарафон, в котором примут участие около 7 000 бегунов из более чем 30 стран мира, сообщает Zakon.kz.

В связи с проведением этого спортивного мероприятия на ряде улиц города будут действовать временные ограничения движения транспорта. "С 06:00 6 июня до 18:00 7 июня частично будет ограничено движение по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы Ж. Нажимеденова до улицы А. Байтурсынулы". Пресс-служба акимата Астаны Так, в день забега, 7 июня, движение будет временно перекрыто на следующих участках: ул. Сарайшык (от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Акмешит) – с 06:00 до 07:30;

ул. Д. Конаева (от ул. Акмешит до ул. Казахское радио) – с 06:10 до 06:50;

ул. Казахское радио (от ул. Д. Конаева до ул. Достык) – с 06:10 до 06:50;

ул. Достык (от ул. Казахское радио до ул. Акмешит) – с 06:10 до 06:50;

ул. Акмешит (от ул. Сарайшык до ул. Керей, Жанибек хандар) – с 06:10 до 08:10;

ул. Акмешит (от ул. Бухар Жырау до ул. Туркестан, вокруг МВЦ EXPO) – с 06:30 до 07:25;

ул. Туркестан (от ул. Акмешит до ул. Керей, Жанибек хандар) – с 06:35 до 08:15;

ул. Туркестан (от ул. Керей, Жанибек хандар до ул. Сыганак) – с 06:45 до 08:20;

ул. Сыганак (от ул. Туркестан до ул. И. Панфилова) – с 06:48 до 08:40;

ул. И. Панфилова (от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсиздик) – с 07:00 до 08:45;

ул. Ж. Нажимеденова (от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсиздик) – с 07:14 до 08:45;

пр. Тауелсиздик (от ул. И. Панфилова до ул. Ж. Нажимеденова) – с 07:00 до 08:55. Фото: gov.kz Известно, что ограничения будут сниматься поэтапно по мере прохождения участников. Полностью движение транспорта будет восстановлено к 09:00. "Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать маршруты передвижения и учитывать временные изменения в организации дорожного движения". Пресс-служба акимата Астаны Немного ранее жителей Алматы предупреждали об ограничении движения до июля. Подробнее – по этой ссылке.

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