В Астане до конца лета закроют одну из достопримечательностей: названа причина

С 5 июня по 15 августа 2026 года в Астане закроют монумент "Астана жұлдызы", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города объяснили, что будут проводиться ремонтно-реставрационные работы этой достопримечательности, расположенной на пересечении проспектов Туран и Кабанбай батыра.

"Работы запланированы в целях сохранения историко-культурного наследия и поддержания надлежащего состояния объекта", – добавили в акимате.

Монумент "Астана жулдызы" – 40-метровая золотистая стела с тремя бронзовыми тулпарами у подножия. Изготовлен из бронзы, металла, сусального золота, мрамора. Открыли его 6 августа 2007 года.

В конце мая на западе Казахстана торжественно запустили уникальную достопримечательность – самую высокую в стране копию Эйфелевой башни.