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События

В Астане до конца лета закроют одну из достопримечательностей: названа причина

монумент Астана жулдызы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 09:29 Фото: gov.kz
С 5 июня по 15 августа 2026 года в Астане закроют монумент "Астана жұлдызы", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города объяснили, что будут проводиться ремонтно-реставрационные работы этой достопримечательности, расположенной на пересечении проспектов Туран и Кабанбай батыра.

"Работы запланированы в целях сохранения историко-культурного наследия и поддержания надлежащего состояния объекта", – добавили в акимате.

Монумент "Астана жулдызы" – 40-метровая золотистая стела с тремя бронзовыми тулпарами у подножия. Изготовлен из бронзы, металла, сусального золота, мрамора. Открыли его 6 августа 2007 года.

В конце мая на западе Казахстана торжественно запустили уникальную достопримечательность – самую высокую в стране копию Эйфелевой башни.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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