Плавучая база отдыха стала местом встреч для одной семьи на севере Казахстана

Самодельное сооружение для речных прогулок стало местом притяжения родных и близких 77-летнего пенсионера из Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

На создание своей разработки у ее автора – 77-летнего пенсионера из села Бесколь Северо-Казахстанской области – ушло немало времени. Свое сооружение Юрий Краснопер назвал плавучей базой отдыха, передает "Astana TV".

Автор разработки продумывал каждую деталь, чтобы речные прогулки были комфортными по максимуму. Можно здесь и музыку послушать, есть где и мангал для шашлыка поставить. Но только плавучая база отдыха принимает разве что родных и близких Юрия Адамовича.

"После оформления необходимых документов пенсионер намерен приглашать на речные прогулки и жителей региона, чтобы рассказать и другим о такой живописной речной романтике совершенно бесплатно", – говорится в сюжете.

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