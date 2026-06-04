Миллионы иностранцев поражены красотой Казахстана: видео блогеров бьет рекорды

Популярные зарубежные блогеры с суммарной аудиторией более 33 миллионов человек приехали в Казахстан, чтобы показать уникальную природу нашей страны всему миру, передает Zakon.kz.

В рамках специального тура по республике Алматинскую и Мангистаускую области посетили тревел-документалист из Иордании Юсеф Хаттаб и американский контент-мейкер Джошуа Платильеро, известный под псевдонимом @megaamerican.

Проводником иностранных гостей стал казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахим, который недавно завоевал престижную международную премию WIBA Awards 2026 в номинации "Лучший travel-блогер мира".

Свое путешествие команда инфлюенсеров начала с Алматинской области, где они запечатлели озеро Каинды, бескрайние жайлау, традиционные юрты и искусство соколиной охоты. Иностранные гости особо отметили казахское гостеприимство, а один из их совместных роликов всего за сутки набрал порядка 3 млн просмотров. Восхищенные подписчики со всего мира признались в комментариях, что теперь мечтают посетить Казахстан.

Сейчас съемочная группа переместилась в Мангистаускую область, чтобы открыть мировой аудитории космические пейзажи и каньоны региона.

Казахстанские пользователи Сети бурно и тепло отреагировали на визит инфлюенсеров, в шутку отметив, что один Дастан Мухамедрахим продвигает бренд страны эффективнее целого профильного ведомства.

"Мы планируем масштабно отснять всю красоту Казахстана. Ждите крутой контент", – написал Дастан Мухамедрахим на своей странице.

В свою очередь, зарубежная аудитория продолжает ставить высокие оценки кадрам из Казахстана, проявляя огромный интерес к первозданной чистоте нашей природы, безопасности и национальной самобытности казахского народа.

Ранее казахстанский оператор дрона Рафаэль Ваитов поделился завораживающими кадрами дикой природы близ Алматы.