Уникальный леопард Алтынкоз снова замечен в Казахстане: он ищет самку
Как сообщает 7 июня 2026 года издание Lada.kz, самец леопарда, впервые отмеченный на фотоловушках еще в 2024 году и позднее получивший личное имя Алтынкоз, был замечен в марте и мае 2026 году на территории Устюртского заповедника.
"В апреле 2026 года этот же леопард был замечен и даже снят на камеру мобильного телефона на территории природного парка Кызылсай его сотрудниками. Таким образом, с марта по май Алтынкоз преодолел расстояние не менее чем в 450 км, пройдя от заповедника до Кызылсая и вернувшись обратно. Примерно такой же маршрут он проделал и в прошлом году", – сообщает Центр.
По мнению специалистов, леопард регулярно совершает дальние переходы в поисках самки, которые пока остаются безуспешными. В отличие от самцов, самки этого хищника не склонны к столь масштабным перемещениям.
На сегодняшний день зоологи не располагают достоверными фактами заходов самок леопарда из Туркменистана на казахстанскую часть плато Устюрт, хотя полностью исключить такую возможность нельзя
Ранее в Туркестанской области в природном парке "Сайрам-Угам" на фотоловушку удалось запечатлеть занесенную в Красную книгу редкую птицу – черного аиста.