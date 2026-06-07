Уникальный леопард Алтынкоз снова замечен в Казахстане: он ищет самку

Леопард Алтынкоз вновь отметился перед фотоловушками в марте и мае этого года. Об этом рассказали в Центре изучения и сохранения биоразнообразия, передает Zakon.kz.

Как сообщает 7 июня 2026 года издание Lada.kz, самец леопарда, впервые отмеченный на фотоловушках еще в 2024 году и позднее получивший личное имя Алтынкоз, был замечен в марте и мае 2026 году на территории Устюртского заповедника.

"В апреле 2026 года этот же леопард был замечен и даже снят на камеру мобильного телефона на территории природного парка Кызылсай его сотрудниками. Таким образом, с марта по май Алтынкоз преодолел расстояние не менее чем в 450 км, пройдя от заповедника до Кызылсая и вернувшись обратно. Примерно такой же маршрут он проделал и в прошлом году", – сообщает Центр.

Фото: Центра изучения и сохранения биоразнообразия

По мнению специалистов, леопард регулярно совершает дальние переходы в поисках самки, которые пока остаются безуспешными. В отличие от самцов, самки этого хищника не склонны к столь масштабным перемещениям.

На сегодняшний день зоологи не располагают достоверными фактами заходов самок леопарда из Туркменистана на казахстанскую часть плато Устюрт, хотя полностью исключить такую возможность нельзя

Ранее в Туркестанской области в природном парке "Сайрам-Угам" на фотоловушку удалось запечатлеть занесенную в Красную книгу редкую птицу – черного аиста.