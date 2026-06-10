Крупный микрорайон Алматы останется без холодной воды

Фото: pexels

В Алматы в одном из микрорайонов в рамках плановых работ на сетях холодного водоснабжения 11 июня 2026 года отключат воду, сообщает Zakon.kz.

В ГКП "Алматы Су" предупредили, что с 09:00 до 20:00 подача холодной воды будет временно ограничена жилым многоквартирным и индивидуальным домам, расположенным в Алатауском районе в мкр. Мадениет. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительная информация доступна по телефону 274-66-66. 9 июня воду отключали жителям в мкр. Шугыла в Алматы.

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