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Крупный микрорайон Алматы останется без холодной воды

отключение воды, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 09:07 Фото: pexels
В Алматы в одном из микрорайонов в рамках плановых работ на сетях холодного водоснабжения 11 июня 2026 года отключат воду, сообщает Zakon.kz.

В ГКП "Алматы Су" предупредили, что с 09:00 до 20:00 подача холодной воды будет временно ограничена жилым многоквартирным и индивидуальным домам, расположенным в Алатауском районе в мкр. Мадениет.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Дополнительная информация доступна по телефону 274-66-66.

9 июня воду отключали жителям в мкр. Шугыла в Алматы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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