Казахстан под угрозой непогоды: штормовое предупреждение объявлено на среду

В 16 областях Казахстана на 10 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на востоке, юге Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере области дождь, гроза. Ветер юго-западный, утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На западе, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, на севере, западе, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. В Конаеве ожидается ветер западный, временами порывы 18-23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) временами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, временами порывы 18-23 м/с.

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, утром и днем на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется по области высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер западный, северо-западный, днем порывы 15 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, юге, востоке области дождь, гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидаются дождь, гроза.

Днем на севере Кызылординской области ожидаются небольшой дождь, гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на востоке, юге области порывы 15-18 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, юге области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, шквал, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал, днем на западе, севере области сильный дождь. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге, в центре Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали подробный прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на среду.