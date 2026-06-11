Убийство, совершенное в РФ в 2015 году: казахстанский следователь рассказала, где был задержан фигурант

Сегодня, 11 июня 2026 года, в Департаменте полиции (ДП) области Абай рассказали о молодом следователе из Семея Ажар Сартовой. Она смогла установить местонахождение фигуранта уголовного дела, скрывавшегося от правосудия почти десятилетие, сообщает Zakon.kz.

Ажар Сартова – старший лейтенант полиции, служит в Следственном управлении ДП области Абай. В органы внутренних дел она пришла осознанно, поступив в 2020 году в Карагандинскую академию МВД РК им. Баримбека Бейсенова.

Четыре года обучения в академии стали для нее настоящей школой характера. Дисциплина, ответственность, умение принимать решения в сложных ситуациях и постоянная работа над собой сформировали качества, необходимые для профессии следователя. После окончания академии в 2024 году Ажар начала службу в Следственном управлении, где занимается расследованием уголовных дел различной категории сложности.

По словам коллег Сартовой, за строгой формой и серьезной профессией скрывается обаятельная и целеустремленная девушка, которая выбрала для себя далеко не самый простой путь.

Несмотря на молодой возраст и небольшой стаж службы, она уже успела проявить себя в расследовании сложных уголовных дел. История с розыском подозреваемого, скрывавшегося почти 9 лет, стала лишь одним из примеров того, насколько важны в работе следователя терпение, последовательность и вера в результат.

Ажар отметила, что расследование одного из уголовных дел запомнилось ей особенно.

"Речь идет о преступлении, совершенном еще в 2015 году на территории Российской Федерации в городе Барнаул. В ходе расследования трое участников преступления были установлены и задержаны. Однако одному из фигурантов удалось скрыться. Сложность заключалась в том, что прошло много времени... Совместно с оперативными подразделениями мы начали поэтапно проверять все имеющиеся сведения. В Алматы фигурант был установлен и задержан", – рассказала она.

Для молодого следователя эта история стала подтверждением того, что время не отменяет ответственность.

"Каким бы длительным ни был розыск, работа продолжается до тех пор, пока не будет поставлена точка", – подчеркнула Сартова.

12 мая 2026 года стало известно, что молодой следователь Департамента полиции области Абай раскрыла тяжкое преступление спустя почти 9 лет. Отмечалось, что Ажар Сартова завершила расследование резонансного уголовного дела по факту убийства и разбойного нападения, совершенных в 2015 году на территории России. Обвиняемый был признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы.