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События

Заблокированы над плотиной Медеу на высоте 120 метров: уникальная учебная операция с вертолетом в Алматы

учения на Шымбулаке в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:37 Фото: МЧС РК
В Алматы на горном курорте Shymbulak прошли уникальные учения с привлечением вертолета и другой современной спасательной техники, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), учения направлены на отработку спасения пассажиров канатной дороги в условиях нештатной ситуации.

По сценарию, из-за аварийного отключения электроэнергии остановилась канатная дорога, находившиеся в кабинах люди оказались заблокированы на высоте. Спасателям нужно было оперативно эвакуировать пассажиров, оказать помощь условно пострадавшим и обеспечить их безопасную доставку в зону сбора.

"Наиболее сложным этапом стала эвакуация пассажиров с участка гондольной дороги над плотиной Медеу, где высота достигает 120 метров. Подобные тренировки позволяют совершенствовать взаимодействие экстренных служб и поддерживать высокий уровень готовности к реагированию на происшествия в горной местности", – отметили в МЧС.
учения на Шымбулаке в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:37

Фото: МЧС РК

Спасатели отработали различные способы спасения людей, включая спуск из кабин по специальным веревочным системам и эвакуацию с применением вертолета. Медики и психологи отработали алгоритмы оказания первой помощи и поддержки пострадавших.

учения на Шымбулаке в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:37

Фото: МЧС РК

В тренировке приняли участие подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы, Республиканская служба спасения "Барыс", Служба спасения города, Центр медицины катастроф, АО "Казавиаспас" МЧС и сотрудники курорта.

Спасателям уже приходилось проводить операции по вызволению людей из кабин канатной дороги. В сентябре 2025-го десятки людей эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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