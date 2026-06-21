В горах Алматы спасли двух подростков с высоты более 4 тысяч метров
Фото: скриншот видео
Спасатели Алматы помогли двум молодым людям спуститься с пика Сатпаева, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС, инцидент произошел 20 июня 2026 года вечером: поступило сообщение о происшествии на пике Сатпаева на высоте более 4000 м. Двое молодых людей 2008 года рождения во время восхождения не смогли самостоятельно продолжить спуск.
С ними поддерживалась связь, местоположение было установлено.
"К поисково-спасательным работам незамедлительно приступили сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы и КСП "БАУ". Несмотря на сложный горный рельеф и ночное время суток, операция завершилась успешно, – говорится в сообщении.
Сегодня, 21 июня, спасатели благополучно спустили молодых людей к экопосту, где их ожидали родители. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
Ранее на Капчагайском водохранилище в Конаеве спасатели пришли на помощь тонувшей девушке.
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